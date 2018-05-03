Зернышко за зернышком: европейские фермеры разработали план сопротивления России

Чтобы завоевать новых клиентов, фермеры из ЕС начнут сокращать применение пестицидов и обратятся к более экологичным методам производства, в том числе к выращиванию генетически немодифицированного урожая, например, сои, как заявили во французском кооперативе «Вивсия» (Vivescia). Это может способствовать улучшению конкурентоспособности продукции ЕС, особенно, учитывая, что многие производители пищевой продукции стараются удовлетворить спрос на более экологичные ингредиенты, по данным «БНП Париба СА» (BNP Paribas SA).

Европейским экспортерам все сложнее конкурировать с небывалыми поставками поставщиков дешевого сырья из Черноморского региона, и вряд ли в этой сфере в ближайшее время произойдут какие-либо перемены. Поставки пшеницы из ЕС упали на 22% в этом сезоне, в то время как Россия экспортирует рекордное количество зерна. Вопрос, как блок может адаптироваться к усложнившимся рыночным условиям, стал одним из основных на встрече представителей торговых предприятий в ходе состоявшейся на прошлой неделе в Женеве зерновой конференции Платтс.

«Разумеется, мы говорим об улучшении качества и соответствии существующему запросу от покупателя», требующего, чтобы урожаи выращивались с применением меньшего количества пестицидов, — сказал на конференции Бенуа Булле (Benoit Boullet), директор по рынкам кооператива «Вивсия».

Утрата доли на рынке

Зерно из ЕС занимает в глобальном экспорте менее значительную долю. Пищевая промышленность пытается идти навстречу меняющимся вкусам потребителей. Все больше людей выбирают более здоровое питание, органическую продукцию или ингредиенты, производимые экологическими методами без злоупотребления пестицидами и удобрениями, ставшими предметом для беспокойства в сфере здравоохранения и защиты окружающей среды. В ответ на них ЕС стремится сократить применение некоторых пестицидов и регулировать использование азотных удобрений в фермерском хозяйстве.

Шаг к более экологическому производству может способствовать росту конкурентоспособности ЕС на рынке зерна, считает Ален Батлер (Alain Butler), старший советник по сельскохозяйственному сырью в « БНП Париба ». В качестве примера он привел производство какао, кофе и пальмового масла по всему миру. Европейское производство пшеницы может постепенно снизить объемы, так как фермеры будут производить меньшее количество зерна лучшего качества или перейдут на другие виды зерна, говорит Булле.

«На данный момент мы наблюдаем очень подавленное состояние фермеров, и это скорее всего будет продолжаться, — заявил на конференции Платтс Бенджамин Бодарт (Benjamin Bodart), директор «СРМ АгриКоммодитиз» (CRM AgriCommodities). — Им приходится очень и очень непросто, достаточно взглянуть на одну только стоимость производства».