Волга у стен Кремля: москвичам предложили необычную экскурсию

«Волга у стен Кремля» — так называется необычная экскурсия, на которую приглашает Музей Москвы . На борту теплохода горожанам и туристам рассказывают, как изменил столицу в прошлом веке канал Москва-Волга. Еще одна речная прогулка будет и вовсе уникальной: город впервые можно будет увидеть с Яузы.

Два с половиной часа участники экскурсии проведут на теплоходе. Начинается речная прогулка у Патриаршего моста, построенного по проекту Церетели почти 15 лет назад. Это один из самых молодых и красивых мостов, который простирается над Москвой-рекой.

Программа речной прогулки посвящена мостам, которым в этом году исполняется ровно 80 лет. В 1938 году в рамках Генерального плана реконструкции Москвы для движения открыли Крымский висячий мост, который по праву считается символом города; Большой Каменный мост, спроектированный по плану известного архитектора Владимира Щуко; Большой Москворецкий мост — один из самых крупных в Европе, а также Краснохолмский, Большой и Малый Устьинские мосты.

"Это очень нетипичная экскурсия для Москвы, наверное, больше для Санкт-Петербурга характерна. Было очень интересно узнать именно про московские мосты", — говорит Кирилл Фетисов.

Строительство и реконструкция столичных мостов в 1938 году связаны с открытием канала Москва-Волга. Главной реке города тогда вернули полноводность, ее уровень поднялся на 3 метра, что позволило принимать большие суда. Участники экскурсии узнают, как это изменило город.

"Новые набережные, новые мосты — совсем другого габарита и архитектурного вида. Они задали новый ритм и силуэт города, новый масштаб", — объясняет Мария Калиш, научный сотрудник Музея Москвы.

Историю столичного мостостроения теперь не представить и без парящего моста в Зарядье. С палубы теплохода на него можно посмотреть с самого выгодного ракурса.

"Очень интересно послушать про мосты. Попыталась привлечь внимание ребенка к тому историческому наследию, которое есть в Москве. К тому же это очень зрелищно, в хорошую погоду приятная прогулка", — говорит Ольга Мосолкова.

Речная экскурсия «Волга у стен Кремля» будет проводиться каждые две недели. А в ближайшие дни Музей Москвы впервые запустит прогулку по Яузе, путешествие по реке будет проводиться на специальном малогабаритном судне.