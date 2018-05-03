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В Воронежской области сотрудники регионального ГУ МВД стали финалистами епархиального фотоконкурса «Человек доброй воли»
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В Воронежской области сотрудники регионального ГУ МВД стали финалистами епархиального фотоконкурса «Человек доброй воли» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В рамках Года добровольца (волонтера) с 1 по 25 марта текущего года в Воронежской епархии проводился региональный фотоконкурс любительской и профессиональной фотографии «Человек доброй воли». Согласно замыслу, участники фотоконкурса должны были отразить в своих фотографиях темы, объединяющие добровольцев разных профессий, возрастов, увлечений, городов, в единой цели и стремлении к безвозмездной помощи, нуждающимся в ней людям и обществу. Активное участие в нем приняли сотрудники полиции, фотографирующие своих коллег — участников различных социальных акций и проектов, таких как «Полицейский Дед Мороз» и «Растопи снежинку в своем сердце». В рамках данных акций полицейские посещали детские дома и хосписы.
Сегодня Глава Воронежской митрополии Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Воронежский и Лискинский, поблагодарил победителей конкурса за активное участие, вручил грамоты и подарки, пожелав, чтобы участники продолжали творить добрые дела.
Грамотой за 1 место в номинации «Надежное плечо» был отмечен старший лейтенант внутренней службы Денис Баранов, референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Воронежской области, представивший на конкурс серию фотографий о работе волонтеров Никольского благочиния Воронежской епархии, которые трижды в неделю организовывают благотворительные обеды для нуждающихся возле железнодорожного вокзала Воронеж-1. Грамотой за 3 место в номинации «Ангелы доброй воли» была награждена капитан полиции Анита Проняева, госинспектор ОАРиПБДД ОГИБДД УМВД России по г. Воронежу, которая на своих снимках запечатлела данные мероприятия.
В мероприятии принял участие член Общественного совета при главке, председатель отдела по работе с правоохранительными органами Воронежской епархии и благочинный Никольского церковного округа иерей Алексей Кузьминов.
Выставка работ победителей представлена на территории Благовещенского кафедрального собора г. Воронежа и доступна всем желающим.
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