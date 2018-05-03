В Воронежской области сотрудники регионального ГУ МВД стали финалистами епархиального фотоконкурса «Человек доброй воли»

В рамках Года добровольца (волонтера) с 1 по 25 марта текущего года в Воронежской епархии проводился региональный фотоконкурс любительской и профессиональной фотографии «Человек доброй воли». Согласно замыслу, участники фотоконкурса должны были отразить в своих фотографиях темы, объединяющие добровольцев разных профессий, возрастов, увлечений, городов, в единой цели и стремлении к безвозмездной помощи, нуждающимся в ней людям и обществу. Активное участие в нем приняли сотрудники полиции , фотографирующие своих коллег — участников различных социальных акций и проектов, таких как «Полицейский Дед Мороз» и «Растопи снежинку в своем сердце». В рамках данных акций полицейские посещали детские дома и хосписы.

Сегодня Глава Воронежской митрополии Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Воронежский и Лискинский, поблагодарил победителей конкурса за активное участие, вручил грамоты и подарки, пожелав, чтобы участники продолжали творить добрые дела.

В мероприятии принял участие член Общественного совета при главке, председатель отдела по работе с правоохранительными органами Воронежской епархии и благочинный Никольского церковного округа иерей Алексей Кузьминов.

Выставка работ победителей представлена на территории Благовещенского кафедрального собора г. Воронежа и доступна всем желающим.