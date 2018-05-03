«Росатом» начал строительство Курской АЭС-2

«Росатом» начал строительство Курской АЭС-2, говорится в сообщении госкорпорации.

«На площадке сооружения Курской АЭС-2 в фундаментную плиту реакторного здания энергоблока №1 были уложены первые кубометры бетона. Тем самым был дан старт основным строительным работам, началось сооружение самого мощного энергоблока в России поколения электрической мощностью 1255 МВт», — говорится в сообщении «Росатома».

Как поясняет госкорпорация строительство началось 29 апреля 2018 года.

Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения 3+ являются пилотными энергоблоками, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ («водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный»). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (группа компаний ASE, инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200.