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«Росатом» начал строительство Курской АЭС-2
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«Росатом» начал строительство Курской АЭС-2 

Rambler News Service 1 час назад
«Росатом» начал строительство Курской АЭС-2, говорится в сообщении госкорпорации.
«На площадке сооружения Курской АЭС-2 в фундаментную плиту реакторного здания энергоблока №1 были уложены первые кубометры бетона. Тем самым был дан старт основным строительным работам, началось сооружение самого мощного энергоблока в России поколения электрической мощностью 1255 МВт», — говорится в сообщении «Росатома».
Как поясняет госкорпорация строительство началось 29 апреля 2018 года.
Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения 3+ являются пилотными энергоблоками, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ («водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный»). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (группа компаний ASE, инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200.
Курская АЭС-2 — станция замещения выбывающих из эксплуатации энергоблоков ныне действующей Курской атомной станции. Ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков АЭС-2 с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации энергоблоков №1 и №2 действующей атомной станции. Застройщик — технический заказчик объекта — концерн «Росэнергоатом», генеральный подрядчик и генпроектировщик — группа компаний ASE.
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