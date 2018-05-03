Депутат Боярский прокомментировал закон о курительных комнатах

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль сообщил, что комитет направил законопроект о создании зон для курения в аэропортах на доработку, при этом большинство членов комитета высказались в поддержку документа.

"Действительно, Комитет по охране здоровья в своём заключении на первоначальный вариант текста законопроекта ссылался на необходимость доработки текста. Соответствующее решение о рекомендации изменить текст было принято Комитетом ещё 8 февраля. Текст уже доработан, однако профильным комитетом ещё не рассматривался в его окончательном варианте", — сказал РИА Новости Новости Боярский.

Депутат добавил, что поддержка концепции законопроекта звучала и до сих звучит от некоторых депутатов Комитета, но окончательное решение ещё не принято.

"Мы ждём отзыв Правительства, и, как автор законопроекта, надеюсь, что мы сможем найти компромисс для того, чтобы обеспечить права как курящих, так и некурящих граждан", подытожил Боярский-младший.