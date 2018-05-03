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Депутат Боярский прокомментировал закон о курительных комнатах
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Депутат Боярский прокомментировал закон о курительных комнатах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Автор законопроекта о создании в аэропортах зон для курения депутат Госдумы Сергей Боярский надеется, что в этом вопросе в итоге будет найден компромисс и будут учтены права как некурящих, так и курящих россиян.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль сообщил, что комитет направил законопроект о создании зон для курения в аэропортах на доработку, при этом большинство членов комитета высказались в поддержку документа.
"Действительно, Комитет по охране здоровья в своём заключении на первоначальный вариант текста законопроекта ссылался на необходимость доработки текста. Соответствующее решение о рекомендации изменить текст было принято Комитетом ещё 8 февраля. Текст уже доработан, однако профильным комитетом ещё не рассматривался в его окончательном варианте", — сказал РИА Новости Новости Боярский.
Депутат добавил, что поддержка концепции законопроекта звучала и до сих звучит от некоторых депутатов Комитета, но окончательное решение ещё не принято.
"Мы ждём отзыв Правительства, и, как автор законопроекта, надеюсь, что мы сможем найти компромисс для того, чтобы обеспечить права как курящих, так и некурящих граждан", подытожил Боярский-младший.
Депутат Госдумы "Единой России" Сергей Боярский в ноябре прошлого года внес законопроект, предлагающий вернуть в российских аэропортах зоны для курения. Фракция заявила, что поддерживает данную инициативу, отмечая, что такой шаг защитит здоровье некурящих граждан. В комитете Госдумы по транспорту и строительству поддержали законопроект о возможности организации в российских аэропортах зон для курения и рекомендовали принять его в первом чтении.
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