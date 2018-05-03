Суд в Чехии отклонил кассационную жалобу Никулина на выдачу в США

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Решением главы чешского минюста Роберта Пеликана россиянин в конце марта был выдан США.

"Предметом решения о выделении международной охраны не может быть предоставление охраны против третьего государства. Обратившийся с жалобой гражданин РФ (Никулин) не мог добиваться охраны против выдачи в США, поскольку подобная просьба полностью противоречит самому принципу института международной охраны", — разъяснила пресс-служба постановление суда.

Ранее судья ВАС Эва Шонькова заявила, что суд при рассмотрении жалобы Никулина не принимает во внимание политические моменты или, например, возможность «чересчур высокого срока тюремного заключения» для россиянина в США.

В свою очередь президент Милош Земан , который дважды лоббировал у Пеликана выдачу Никулина в Россию, заявил на минувшей неделе, что глава минюста, принимая противоположное решение, нарушил чешские законы.