«Койка, тумба, стул»: директор института превратил в СИЗО студенческое общежитие

Не утихает скандал вокруг директора Индустриального института Ухтинского государственного технологического университета (УГТУ), который задумал превратить студенческое общежитие в объект строго режима. Отставной сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний Василий Завьялов после небольшого возгорания в одной из комнат общаги решил демонтировать все межкомнатные двери, а также запретил студентам пользоваться в комнатах компьютерами и бытовой техникой. По плану бывшего сотрудника колонии, с 5 мая в обители школяров должны остаться только кровати, стулья и тумбочки.

Но, главное, речь педагога-вертухая, обращенная к ученикам, изобилует такими выражениями и звучит в такой тональности, что завяли бы уши у самых закоренелых зэков. После того как видео с нею попало в Сеть, глава республики Коми назвал поведение руководителя института недопустимым. Мы выяснили, какая участь ждет директора института и студенческое общежитие после того как эта история прогремела на всю страну. В данный момент в интернете набирает обороты петиция с требованием уволить с поста директора Индустриального института Василия Завьялова в связи с тем, что его «профессиональная квалификация и личные качества не позволяют занимать руководящие должности в учебных заведениях России ». За это решение на сегодня выступили уже более 8 тысяч человек.

Напомним, что Василий Завьялов проснулся знаменитым после того, как один из студентов промышленно-экономического лесного колледжа Индустриального института выложил в сеть видео, на котором директор встречается со студентами, проживающими в общежитии. Разговор происходит в такой форме, словно Завьялов забыл, что давно сменил профессию и работает в учебном заведении, а не в колонии. В частности из его уст прозвучали следующие перлы: «У тебя что? Яйца перекатываешь, что ли? Вынь руки из кармана», «Рот вы должны открывать только тогда, когда кушаете», «вместо того, чтобы делать уроки — вы баб голых рассматриваете», «Как фамилия, группа? Понимаешь, вот дальше хочу сказать — статья, срок, конец и начало срока, но этого не говорю». В ходе беседы становится ясно, что после небольшого пожара в общежитии, устроенного незадолго до разговора одним из студентов, правила проживания резко меняются. В частности жильцам запрещается пользоваться любыми электроприборами, в том числе компьютерами и зарядками для телефонов, в комнатах не должно остаться столов и дверей, только тумбочки и койки. Помимо пожара, причиной «модернизации», по словам Завьялова, стало создание при институте инженерно-кадетского батальона, в котором будут готовить сотрудников для работы в местах лишения свободы, сельских участковых и якобы даже призывников для Северного флота. При этом на вопрос студентов о том, что делать тем, кто не хочет быть кадетом и жить на казарменном режиме, Завьялов категорично заявил: «Здесь (на пятом этаже общежития— Авт.) буду жить только кадеты и те, кто возьмет на себя обязанность неукоснительно выполнять все требования. Того, кто не хочет быть кадетом, будем спускать сначала на третий этаж, потом на второй, а когда вы дойдете до первого, дальше я буду вас отсюда выселять. А кого из вас мы примем в кадеты — покажет время».

В Министерстве образования республики Коми нам так прокомментировали данную ситуацию: — Нам известно о данном инциденте, конечно, манера и выражения для разговора со студентами директором института была выбрана не лучшая. Однако отчасти учащиеся его не совсем правильно поняли. Руководитель имел ввиду, что модернизация ждет 5 этаж общежития, куда планируется поселить кадетов. Нынешние студенты, которые не захотят или не смогут поступить в кадетский батальон, просто переедут на другие этажи и будут пользоваться общежитием в том же режиме. Единственное, пользование электроприборами в комнатах будет ограничена, это требование противопожарной безопасности. — Последуют ли какие-либо меры в отношении Завьялова из-за его манеры общаться с учащимися?

— Пока директор Индустриального института работает в обычном режиме, этот вопрос будет решать руководство Ухтинского государственного технологического университета. Ректор сейчас в отпуске.

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