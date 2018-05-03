Семинар ко Дню охраны труда провели в библиотеке на Тимирязевской 

В библиотеке № 23, которая расположена на Тимирязевской улице, провели семинар по охране труда. На него были приглашены руководители всех библиотек, расположенных на территории Северного округа столицы. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню охраны труда. Об этом сообщили в администрации библиотеки № 23.
— Семинар провела советник отдела по взаимодействию с населением управы Тимирязевского района Ольга Захарова, — рассказала заведующая библиотекой Елена Максименкова.
Адрес библиотеки № 23: ул. Тимирязевская, д. 17, корп. 1. (мю)