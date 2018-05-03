В Москве возложили венки в честь Дня Победы от Посольства Беларуси в РФ

Военный образцовый оркестр Почетного караула исполнил Государственный гимн Беларуси, а рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка торжественным маршем прошла перед участниками возложения.

Как отметил Игорь Петришенко, это уже сложившаяся традиция, по которой белорусские дипломаты и сотрудники посольства накануне Дня Победы отдают дань памяти всему поколению победителей в той страшной войне здесь в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата.

"Именно в таких местах особенно отчетливо осознаешь, что нет ничего ценнее мира, дороже жизни на земле", — подчеркнул глава дипмиссии. Он напомнил, что за Победу в Великой Отечественной войне советский народ заплатил самой большой, огромной ценой — двадцатью семью миллионами жизней. Беларусь в мае сорок пятого не досчиталась каждого третьего.

"Именно в такие памятные дни и праздничные даты «со слезами на глазах» наиболее остро чувствуешь насколько важен, а порой и хрупок мир, — отметил посол. — И именно сейчас, когда кое-где стали забывать уроки Второй мировой войны, когда в угоду политической конъюнктуре пытаются даже обелить нацизм — значение Великой Победы особенно, многократно возрастает. Поэтому, мы вместе с россиянами выступаем сегодня с согласованных позиций на всех международных площадках против ревизионистских попыток принизить подвиг советского солдата, вернувшего свободу многим народам Европы, защитившего мир от «коричневой» чумы двадцатого века — фашизма. Надежно храним и впредь будем тщательно беречь память о Великой Победе — иного просто не дано! Она — и трагическая, и героическая, святая и общая — основа основ нашего будущего, будущего Союзного государства".