В Москве возложили венки в честь Дня Победы от Посольства Беларуси в РФ 

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко, ветераны Великой Отечественной войны, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания России Иван Мельников, член Коллегии (Министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валерий Корешков, статс-секретарь — заместитель Министра иностранных дел России Григорий Карасин, ответственный секретарь Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко, а также представители научных и творческих кругов Москвы, белорусской диаспоры.
Военный образцовый оркестр Почетного караула исполнил Государственный гимн Беларуси, а рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка торжественным маршем прошла перед участниками возложения.
Как отметил Игорь Петришенко, это уже сложившаяся традиция, по которой белорусские дипломаты и сотрудники посольства накануне Дня Победы отдают дань памяти всему поколению победителей в той страшной войне здесь в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата.
"Именно в таких местах особенно отчетливо осознаешь, что нет ничего ценнее мира, дороже жизни на земле", — подчеркнул глава дипмиссии. Он напомнил, что за Победу в Великой Отечественной войне советский народ заплатил самой большой, огромной ценой — двадцатью семью миллионами жизней. Беларусь в мае сорок пятого не досчиталась каждого третьего.
"Именно в такие памятные дни и праздничные даты «со слезами на глазах» наиболее остро чувствуешь насколько важен, а порой и хрупок мир, — отметил посол. — И именно сейчас, когда кое-где стали забывать уроки Второй мировой войны, когда в угоду политической конъюнктуре пытаются даже обелить нацизм — значение Великой Победы особенно, многократно возрастает. Поэтому, мы вместе с россиянами выступаем сегодня с согласованных позиций на всех международных площадках против ревизионистских попыток принизить подвиг советского солдата, вернувшего свободу многим народам Европы, защитившего мир от «коричневой» чумы двадцатого века — фашизма. Надежно храним и впредь будем тщательно беречь память о Великой Победе — иного просто не дано! Она — и трагическая, и героическая, святая и общая — основа основ нашего будущего, будущего Союзного государства".