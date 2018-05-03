Коммуникационная группа iMARS возглавила рейтинг PR-агентств Восточной Европы и стран СНГ

По итогам 2017 года компания iMARS заняла 1-е место среди PR-агентств Восточной Европы и стран СНГ, представленных в авторитетном международном рейтинге PR-агентств «PRWeek Agency Business Report 2017». В мировом рейтинге PR-агентство iMARS заняло 57-е место и стало единственной компанией из России , представленной в списке ведущих международных агентств.

Рейтинг, включающий 346 крупнейших игроков коммуникационного рынка мира, составлен изданием PRWeek, ведущим международным СМИ в сфере коммуникаций.

"Достигнутые позиции в рейтинге — это результат реализации долгосрочной стратегии развития нашей компании, свидетельствующий о высоком уровне качества услуг агентства, богатом опыте команды iMARS и профессиональном отношении ко всем клиентам и партнерам", — отмечает президент iMARS Владимир Ступников

Летом 2017 года агентство iMARS открыло офис в Китае YI MEI XING (И МЭЙ СИН) Public Relations, который расположен центральном деловом районе Пекина Чаоян. Специалисты китайского офиса для ряда крупных экспортеров успешно занимаются формированием в сознании китайского потребителя образа России как производителя высококачественных, экологичных и конкурентоспособных товаров.