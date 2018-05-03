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Коммуникационная группа iMARS возглавила рейтинг PR-агентств Восточной Европы и стран СНГ
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Коммуникационная группа iMARS возглавила рейтинг PR-агентств Восточной Европы и стран СНГ 

ТАСС 29 минут назад
По итогам 2017 года компания iMARS заняла 1-е место среди PR-агентств Восточной Европы и стран СНГ, представленных в авторитетном международном рейтинге PR-агентств «PRWeek Agency Business Report 2017». В мировом рейтинге PR-агентство iMARS заняло 57-е место и стало единственной компанией из России, представленной в списке ведущих международных агентств.
Рейтинг, включающий 346 крупнейших игроков коммуникационного рынка мира, составлен изданием PRWeek, ведущим международным СМИ в сфере коммуникаций.
"Достигнутые позиции в рейтинге — это результат реализации долгосрочной стратегии развития нашей компании, свидетельствующий о высоком уровне качества услуг агентства, богатом опыте команды iMARS и профессиональном отношении ко всем клиентам и партнерам", — отмечает президент iMARS Владимир Ступников.
За прошедший год агентство значительно расширило портфель заказов, в том числе за счет зарубежных проектов на Ближнем востоке и Африке, в Китае, Индии, Германии, Франции, Великобритании и США. Среди клиентов iMARS — крупнейшие российские и международные компании, а также государственные структуры: X5 Retail Group, MediaMarkt, Роснефть, ФСК ЕЭС, Росатом, СИБУР, Московский метрополитен, РЖД, Российский экспортный центр, Аэроэкспресс, Транстелеком, Объединенная авиастроительная корпорация, Ростуризм, Департамент спорта и туризма г. Москвы и другие.
Летом 2017 года агентство iMARS открыло офис в Китае YI MEI XING (И МЭЙ СИН) Public Relations, который расположен центральном деловом районе Пекина Чаоян. Специалисты китайского офиса для ряда крупных экспортеров успешно занимаются формированием в сознании китайского потребителя образа России как производителя высококачественных, экологичных и конкурентоспособных товаров.
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