Улучшить бизнес-климат в Арктике поможет изменение налоговой базы

Как пояснил директор департамента развития торгово-промышленных палат ТПП РФ Дмитрий Кузьмин , ведение бизнеса на Севере зачастую нерентабельно из-за необходимости в соответствии с законом оплачивать сотрудникам дополнительные отпуска и выполнять другие социальные обязательства, связанные с северными льготами.

— Мы предлагаем законодательно закрепить возможность уменьшения налогооблагаемой базы на величину расходов по выполнению социальных обязательств, — пояснил он.

Предложения Торгово-промышленной палаты РФ были рассмотрены на Экспертном совете по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, который прошел в Архангельске

Игорь Орлов. — Мы всегда говорим об особенности территории Крайнего Севера для РФ , Арктической зоны, но, к сожалению, при создании норм, законов и правил тема именно этих территорий, как правило, выпадает из регулирования как особенных, — замечает губернатор Архангельской области

Игорь Орлов предложил, чтобы перед принятием законов на федеральном уровне происходила оценка их возможного воздействия на ситуацию на отдаленных территориях.

Уполномоченный по правам предпринимателей Якутии Айталина Соколова сообщила, что введение онлайн-касс и тахографов резко ударило по ведению дел на таких территориях.

— Как оказалось, онлайн-кассы не работают при минус 20 градусов, а что говорить о тех селах, где нет стабильного Интернета. То же самое происходит и с тахографами. Я понимаю, что режим труда и отдыха для водителей должен соблюдаться, но как быть, если зимник открыли на несколько часов и нужно срочно доставить продукты в населенный пункт? Считаю, что для арктических территорий должны быть свои нормы и правила, — заключает она.

Заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов уверен, что создание опорных зон в Арктике позволит объединить инструменты поддержки, определить методы стимулирования.

— Сейчас идет обсуждение стратегии пространственного развития нашей страны. Ее концепцию представят на утверждение в июле этого года, — добавляет Савва Шипов. — Арктические регионы должны обязательно подключиться к ее обсуждению, внести свои предложения.

По мнению заместителя председателя Госдумы РФ Ольги Епифановой, главная задача органов власти и бизнесменов, работающих в северных регионах, синхронизировать инициативы и предложения с намерениями федерального центра. Например, сейчас идет бурное обсуждение предложения о том, чтобы убрать отчисления во внебюджетные фонды с северных надбавок и коэффициентов.

— С 1 мая будет очередное повышение МРОТ. Это хорошее решение. При этом большинство представителей предпринимательского сообщества и главы администраций крупных городов Поморья поддерживают вариант возможности приравнивания территорий Крайнего Севера к территориям особого развития со снижением отчислений с заработной платы во внебюджетные фоны с 30 до 7,6 процента, — подчеркнул бизнес-омбудсмен Архангельской области Иван Кулявцев.

Депутат Мурманской областной думы Юрий Щадрин отметил, что последние изменения в законодательстве заставляют предпринимателей средней руки уходить «в тень». По его словам, многие бизнесмены в Заполярье закрывают свои фирмы, но только юридически, продолжая фактически работать, но уже нелегально.

— Это позволяет им существовать и не платить налоги, — предполагает Юрий Щадрин. — Если снизить отчисления страховых взносов для бизнеса на Севере до семи-восьми процентов, это позволит остановить рост «теневого» сектора.

Эксперты подчеркивают, что подобная мера не должна ухудшить положение сотрудников, а, наоборот, стимулировать предпринимателей полностью выполнять свои обязательства.

По словам председателя ассоциации «Арктические муниципалитеты» Михаила Гмырина, в Северодвинске за последние три года также наметилась тенденция к снижению числа юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

— В 2018 году их стало на 816 меньше, чем 2016 году, — заметил он. — Предлагаю попробовать снизить страховые взносы для бизнеса на Севере до приемлемого уровня, допустим, сроком на три года. А за это время провести инвентаризацию всех субъектов предпринимательства, чтобы понять — кто сможет выжить в таких условиях и как эта мера работает на практике.

Планируется, что резолюцию Экспертного совета с конкретными предложениями об улучшении инвестиционного климата северных территорий рассмотрят на одном из заседаний в Госдуме РФ . Итоги Совета будут озвучены на ближайшей госкомиссии по вопросам развития Арктики.

Прямая речь

Егор Трескин, индивидуальный предприниматель, г. Архангельск:

— Не решив проблемы выравнивания условия для бизнеса на Севере и в других регионах, можно забыть об инвестиционной привлекательности Арктической зоны РФ. В долгосрочной перспективе имеет смысл использовать мировой опыт адресной поддержки населения, проживающего на Крайнем Севере. Это могут быть льготные ипотечные кредиты со ставкой ноль процентов годовых, рассрочка для получения образования, бесплатные путевки на отдых и тому подобное. Но это не должно ложиться бременем на плечи предпринимателей. Это очень длинный путь изменения федеральных законов и перекройки бюджетов.