Не нашел общий язык: атаман Новочеркасского казачьего округа подал в отставку

Атаман Новочеркасского казачьего округа Александр Иванченко покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Как стало известно 161.ru, отставки требовало городское казачество, которое было убеждено: Иванченко не интересуется бытом и жизнью казаков, не прислушивается к их мнению и не решает насущные вопросы.

— Прошлой осенью началась проверка казачьего округа, и комиссия подтвердила, что атаман действительно плохо взаимодействует со станичниками и не находит с ними общий язык, — рассказала 161.ru советник войскового атамана по связям с общественностью Людмила Бондарь

Она отметила, что Александр Викторович был атаманом с апреля 2015 года. Трудился на общественных началах, совмещая казачью должность со своей основной работой — заместителя главы администрации Новочеркасска (из мэрии он ушел в конце 2017 года. — Прим. ред.).

Известно, что Иванченко покинул свой пост по собственному желанию. Теперь исполнять обязанности окружного атамана будет Александр Зоров, а 15 сентября 2018 года казаки планируют выбрать своего нового предводителя.