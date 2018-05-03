Смотрите в ближайшее воскресенье

Итоговая программа «Вместе». О самом важном и интересном расскажем в это воскресенье в 18.45.

Армения . «Бархатная революция». Скоро оппозиционер Никол Пашинян получит всю полноту власти в республике. А что он будет с ней делать?

Первомай как вечная сила. Лояльные профсоюзы в Москве . И бесшабашная маевка в Париже.

Карл Маркс и верное учение. Он создал библию для всех экономистов мира. А его профиль стал первым в иконостасе коммунистической религии СССР.

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