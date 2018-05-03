Смотрите в ближайшее воскресенье 

Итоговая программа «Вместе». О самом важном и интересном расскажем в это воскресенье в 18.45.
Армения. «Бархатная революция». Скоро оппозиционер Никол Пашинян получит всю полноту власти в республике. А что он будет с ней делать?
Первомай как вечная сила. Лояльные профсоюзы в Москве. И бесшабашная маевка в Париже.
Карл Маркс и верное учение. Он создал библию для всех экономистов мира. А его профиль стал первым в иконостасе коммунистической религии СССР.
Смотрите программу «Вместе» в воскресенье, 6 мая, на телеканале «МИР».
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