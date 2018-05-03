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Политолог: Уходом из правительства чиновники поднимают себе цену
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Политолог: Уходом из правительства чиновники поднимают себе цену 

Национальная Служба Новостей 58 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Заместитель главы Росреестра Константин Колтонюк ушёл в отставку. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым 28 апреля, а опубликовано на сайте официальном интернет-портале правовой информации 3 мая, сообщает Ura.ru. Решение было принято по просьбе Колтонюка. Также после первых майских праздников освободился пост заместителя руководителя аппарата правительства РФ Андрея Слепнёва в связи с его переходом на новую работу. Такое распоряжение за подписью Медведева также опубликовано на портале.
Политтехнолог: Шансы Медведева сохранить пост близки к 100 процентам Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин в эфире НСН объяснил уход перед сменой правительства попыткой показаться более весомой фигурой на новом месте работы.
«Я думаю, это решение связано с тем, что данные чиновники просто нашли новое место работы и им необходимо выйти на новое место работы раньше, чем это произошло бы в силу естественных причин (из-за отставки правительства в начале следующей недели). С аппаратной точки зрения такой самостоятельный уход поднимает котировки чиновника. Когда так уходят, это значит, что чиновник был ценный. Если он переходит в частный сектор или госкорпорацию, в его сферу компетенции входят какие-то лоббистские полномочия, то он рассматривается контрагентами как гораздо более весомая фигура, чем если бы он ушёл после отставки правительства. В противном случае это выглядело бы, как будто он не нашёл места в новом правительстве и его из милости взяли на новое место работы», — убеждён политолог.
Напомним, 7 мая пройдёт инаугурация президента России Владимира Путина, который 18 марта был переизбран на новый срок. После этого у главы РФ будет 14 дней, чтобы представить кандидатуру на пост премьер-министра, который расскажет о своём видении структуры правительства в течение недели.
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