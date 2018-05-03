Политолог: Уходом из правительства чиновники поднимают себе цену

«Я думаю, это решение связано с тем, что данные чиновники просто нашли новое место работы и им необходимо выйти на новое место работы раньше, чем это произошло бы в силу естественных причин (из-за отставки правительства в начале следующей недели). С аппаратной точки зрения такой самостоятельный уход поднимает котировки чиновника. Когда так уходят, это значит, что чиновник был ценный. Если он переходит в частный сектор или госкорпорацию, в его сферу компетенции входят какие-то лоббистские полномочия, то он рассматривается контрагентами как гораздо более весомая фигура, чем если бы он ушёл после отставки правительства. В противном случае это выглядело бы, как будто он не нашёл места в новом правительстве и его из милости взяли на новое место работы», — убеждён политолог.