Директору компании-производителя «фанфуриков» грозят тюрьмой

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора крупнейшего в России производителя галеновых препаратов, в народе — «фанфуриков», ООО «Гиппократ» Антона Гусева . Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщают правоохранители, в 2013 году ООО «Гиппократ» представило в налоговую службу декларацию по НДС за 1 квартал, содержащую недостоверные сведения. Организация заявила о праве на возмещение НДС в размере свыше 91 млн рублей в связи с оплатой работ ООО «Гарант-Лизинг» по разработке технологии производства этилового спирта из свекловичной патоки в составе с зерновым сырьем.

В действительности стороння организация эти работы не выполняла и вообще не вела финансово-хозяйственную деятельность. Представленные в налоговые органы документы признали фиктивными. По версии следствия, их изготовил директор «Гиппократа» с целью незаконного получения права на налоговый вычет.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

Напомним, ООО «Гиппократ» пополам владеют Дмитрий Дзюбан и Татьяна Рогожина. Компания входит в группу «БиоМед» местного бизнесмена Дмитрия Островского и зарегистрирована в Самаре. Производство находится в Ульяновской области . Расположенный в рабочем поселке Мулловка Мелекесского района завод в 2016-м принес «Гиппократу» выручку в 1,75 млрд рублей и 5,64 млн чистой прибыли. На объемы производства в том же году не повлиял даже прогремевший на всю страну инцидент в Иркутске , где около ста человек отравились гиппократовской настойкой боярышника. 22 января Арбитражный суд Самарской области начал производство по делу о признании ООО несостоятельным (банкротом). Такое исковое требование выдвинула ИФНС России по Октябрьскому району Самары. По данным инспекции, компания задолжала государству с 2015 года 114 млн 785 тыс. рублей с учетом пени и штрафов. Должник, в свою очередь, не торопится платить налоги и оспаривает решения контрольного органа.

Фото: misanec.ru