Ещё
Директору компании-производителя «фанфуриков» грозят тюрьмой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Директору компании-производителя «фанфуриков» грозят тюрьмой 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора крупнейшего в России производителя галеновых препаратов, в народе — «фанфуриков», ООО «Гиппократ» Антона Гусева. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Как сообщают правоохранители, в 2013 году ООО «Гиппократ» представило в налоговую службу декларацию по НДС за 1 квартал, содержащую недостоверные сведения. Организация заявила о праве на возмещение НДС в размере свыше 91 млн рублей в связи с оплатой работ ООО «Гарант-Лизинг» по разработке технологии производства этилового спирта из свекловичной патоки в составе с зерновым сырьем.
В действительности стороння организация эти работы не выполняла и вообще не вела финансово-хозяйственную деятельность. Представленные в налоговые органы документы признали фиктивными. По версии следствия, их изготовил директор «Гиппократа» с целью незаконного получения права на налоговый вычет.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу.
Напомним, ООО «Гиппократ» пополам владеют Дмитрий Дзюбан и Татьяна Рогожина. Компания входит в группу «БиоМед» местного бизнесмена Дмитрия Островского и зарегистрирована в Самаре. Производство находится в Ульяновской области. Расположенный в рабочем поселке Мулловка Мелекесского района завод в 2016-м принес «Гиппократу» выручку в 1,75 млрд рублей и 5,64 млн чистой прибыли. На объемы производства в том же году не повлиял даже прогремевший на всю страну инцидент в Иркутске, где около ста человек отравились гиппократовской настойкой боярышника. 22 января Арбитражный суд Самарской области начал производство по делу о признании ООО несостоятельным (банкротом). Такое исковое требование выдвинула ИФНС России по Октябрьскому району Самары. По данным инспекции, компания задолжала государству с 2015 года 114 млн 785 тыс. рублей с учетом пени и штрафов. Должник, в свою очередь, не торопится платить налоги и оспаривает решения контрольного органа.
Фото: misanec.ru
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Семейный подряд полицейских на Кубани незаконно обеспечивал себя матпомощью АПЭК: встреча с Путиным – уже не гарантия сохранения влиятельности губернатора Министр физкультуры и спорта Краснодарского края отправлена под домашний арест
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии178
В России может появиться новый налог73
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе336
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы104
Россияне побили рекорд бегства в США398
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение