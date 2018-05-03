Факт на живот: 46-летняя Лера Кудрявцева публикует беременные фото

Сейчас 46-летняя Лера Кудрявцева и ее 30-летний супруг-хоккеист Игорь Макаров находятся в Риме . И если пару дней назад увеличившийся живот можно было списать на особенности кроя выбранной Лерой одежды, то новое фото в ее Instagram не оставляет почти никаких сомнений в том, что скоро телеведущая, у которой есть 28-летний сын, снова станет молодой мамой.

Фотография с мужем и его коллегой Александром Радуловым сделано на футбольном стадионе, на матче команд «Ливерпуль» и «Рома». Широкая блуза, очертившая характерную форму живота, вызвала волну поздравлений в комментариях. «Лера, вы просто молодец!», «Беременность очень к лицу. Крепкого здоровья вам с малышом», «Сколько страхов было у неё, и сейчас она ждёт лялечку, какая разница, сколько ей лет», — радуются за телеведущую подписчики. А ты тоже видишь живот?

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Фото:Instagram