Мейкаперы: студенты МГУ запустили бьюти-соревнование на «Пятнице»

В конце февраля на телеканале «Пятница!» запустилось бьюти-соревнование лучших визажистов страны. Новый проект под названием «Мейкаперы» был разработан группой студентов телешколы «Студия ПЯТНИЦЫ!» на факультете журналистики Московского Государственного Университета им.

М. В. Ломоносова

В рамках авторского курса «Стратегия хита» генерального директора «Пятницы!» Николая Картозии на журфаке МГУ студенты Елизавета Смородина, Алиса Восканян и Александр Гулуа придумали абсолютно новый формат студийного шоу. Реализовать идею «Мейкаперов» помог ведущий продюсер телеканала Борис Волков и сам Картозия.

Николай Картозия, генеральный директор телеканала «Пятница!»

Старое правило — сама по себе идея не стоит ничего. Только воплощенная идея, разработанная в мельчайших подробностях и описанная в библии проекта, может быть интересна миру. Я рад, что мой курс «Стратегия хита» работает, и ребята смогли с нуля пошагово сделать хит, громко заявив о себе в нашей индустрии.

Во время работы над проектом студентам удалось примерить на себя даже роль кастинг-директоров. Так, Александр Гулуа уверяет, что точно знал, кого и в какой роли должен видеть зритель.

Алиса Восканян, продюсер канала «Пятница!», выпускница факультета журналистики МГУ, слушатель «Студии Пятницы»

Я люблю наш канал и люблю придумывать. Поэтому мне было вдвойне приятно участвовать в работе над «Мейкаперами». Разработать оригинальный телевизионный формат в талантливом коллективе, увидеть, как из идеи рождается большой успешный проект — это очень крутой опыт. Спасибо Николаю Борисовичу, что доверил нашей юной команде стать частью проекта «Мейкаперы.

Проект „Мейкаперы“ успел не только прочно закрепиться в линейке хитов канала, но и стать конкурентоспособным продуктом на телерынке. Так, средняя доля премьерных выпусков шоу составила 3,5%, что является выше средней доли канала.

Проект активно смотрят в Интернете. Один из выпусков „Мейкаперов“ стал лидером на сайте канала по Big TV-просмотрам и добавил 32,5% к рейтингу (по данным Mediascope, проект Big TV, Desktop, отложенный просмотр 7 дней, 5.04.18, аудитория 14−44).

В данный момент федеральный канал обсуждает сделку с иностранными компаниями о продаже формата проекта „Мейкаперы“ в Восточную Европу.

Елена Вартанова , декан факультета журналистики МГУ имен

М. В. Ломоносова, член-корреспондент РАО Успех „Мейкаперов“ — это первый значимый успех мастерской телеканала „Пятница!“ на факультете журналистики. Я прекрасно вижу, сколько сил, знаний и времени руководство канала и лично генеральный директор Николай Картозия вкладывают в мастерскую, поэтому результат в виде успешно реализованного телевизионного продукта закономерен.

За вклад в разработку идеи и формата успешного проекта Алиса Восканян, Лиза Смородина и Александра Гулуа будут в течение года получать именную стипендию от телеканала „Пятница!“.