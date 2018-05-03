Праздник «Белый цветок» состоится в Марфо-Мариинской обители

Праздник благотворительности «Белый цветок» пройдет 13 мая в Марфо-Мариинской обители милосердия.

Мероприятие начнется с литургии в 09:00. Ее проведет епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Затем гостей ожидают увлекательные мастер-классы, ярмарка с сувенирами ручной работы. В качестве угощений приготовят пироги и испекут пирожные.

— В этом году на празднике организуется благотворительная ярмарка в поддержку Группы работы с просителями: все желающие смогут приобрести поделки и сувениры, — рассказала представитель объединения Марина Мартынова

Детей ждут игры на свежем воздухе и шоу мыльных пузырей.