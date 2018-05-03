Пенсионерки из района Марьино представили район на городском форуме

Форум «Московское долголетие» проходил в Москве с 26 по 28 апреля. На площадке форума, ВДНХ, район Марьино творчески представили Зинаида Моисеева и Ирина Глушакова (ТЦСО «Марьино»).

— Дамы покорили публику своим вокалом в рамках конкурса-фестиваля «Возраст. NET», — отметили в территориальном центре социального обслуживания населения «Марьино».

Зинаида Моисеева с авторской песней «Я надену мамин сарафан» и Ирина Глушакова с песней «Гадалка».

Напомним, что в территориальном центре социального обслуживания «Марьино» разработана интерактивная карта площадок «Московского долголетия». Многие школы, учреждения культуры и спорта присоединились к проекту и дают возможность пожилым людям заниматься спортом, творчеством, образованием. Пенсионерам доступны компьютерные и языковые курсы, творческие мастерские, занятия скандинавской ходьбой и многое другое.

Более подробная информация о записи на занятия в центре «Марьино» и его филиалах по телефонам: 8 (495) 345-50-10; 8 (495) 349-51-49. (то)