Группа Просперити Медиа и портал CFO-Russia выступят организаторами встречи для директоров транспорта и логистики 

Деловой завтрак финансовых директоров транспорта и логистики, организованный группой Просперити Медиа и порталом CFO-Russia, состоится 7 июня 2018 года.
Место проведения: г. Москва, отель «Метрополь», Театральный проезд, 2 Рынок транспортных и логистических услуг в последние несколько лет подвергается определенным изменениям — некоторые игроки уходят после введения санкций, происходит консолидация операторов и переструктурирование транспортных узлов. Влияние на деятельность компаний также оказывают изменения в налоговом законодательстве, порядке расчетов с нерезидентами, которые не имеют рублевых счетов, и пересмотр тарифов на перевозки. Эти и другие актуальные вопросы для финансовых директоров транспорта и логистики обсудят представители ведущих компаний отрасли в рамках делового завтрака.
Ключевые темы:
Регулирование тарифов ФАС: опыт пересмотра системы ценообразования
Инструменты привлечения финансирования и инвестиций в отрасли
Цифровая трансформация цепей поставок
Как безболезненно перейти на расчеты в рублях с нерезидентами: валютный контроль, комплаенс с зарубежными банками
Программа развития транспортной системы — к чему готовиться бизнесу
Консолидация и переструктурирование рынка
Способы сокращения затрат на перевозку грузов
Изменения в налоговом законодательстве
Среди спикеров конференции:
Сергей Костин, заместитель начальника департамента корпоративных финансов, РЖД
Яна Миллер, финансовый директор, Airtranss
Артём Глазнев, руководитель блока отчетности и планирования по МСФО, Аэрофлот
Максим Сахаров, вице-президент по финансам, FESCO
Владимир Яблонко, заместитель генерального директора по корпоративному финансированию, Фрейт Вилладж
По вопросам участия в деловом завтраке финансовых директоров транспорта и логистики, возможностей выступления и спонсорской поддержки обращайтесь по телефону: +7 (495) 971-92-18 или по электронной почте events@cfo-russia.ru Подробнее: cfo-russia.ru Вам также будет интересно узнать:
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