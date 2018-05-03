Группа Просперити Медиа и портал CFO-Russia выступят организаторами встречи для директоров транспорта и логистики

Деловой завтрак финансовых директоров транспорта и логистики, организованный группой Просперити Медиа и порталом CFO-Russia, состоится 7 июня 2018 года.

Место проведения: г. Москва , отель «Метрополь», Театральный проезд, 2 Рынок транспортных и логистических услуг в последние несколько лет подвергается определенным изменениям — некоторые игроки уходят после введения санкций, происходит консолидация операторов и переструктурирование транспортных узлов. Влияние на деятельность компаний также оказывают изменения в налоговом законодательстве, порядке расчетов с нерезидентами, которые не имеют рублевых счетов, и пересмотр тарифов на перевозки. Эти и другие актуальные вопросы для финансовых директоров транспорта и логистики обсудят представители ведущих компаний отрасли в рамках делового завтрака.

Ключевые темы:

Регулирование тарифов ФАС : опыт пересмотра системы ценообразования

Инструменты привлечения финансирования и инвестиций в отрасли

Цифровая трансформация цепей поставок

Как безболезненно перейти на расчеты в рублях с нерезидентами: валютный контроль, комплаенс с зарубежными банками

Программа развития транспортной системы — к чему готовиться бизнесу

Консолидация и переструктурирование рынка

Способы сокращения затрат на перевозку грузов

Изменения в налоговом законодательстве

Среди спикеров конференции:

Яна Миллер, финансовый директор, Airtranss

Артём Глазнев, руководитель блока отчетности и планирования по МСФО, Аэрофлот

Владимир Яблонко, заместитель генерального директора по корпоративному финансированию, Фрейт Вилладж

По вопросам участия в деловом завтраке финансовых директоров транспорта и логистики, возможностей выступления и спонсорской поддержки обращайтесь по телефону: +7 (495) 971-92-18 или по электронной почте events@cfo-russia.ru Подробнее: cfo-russia.ru Вам также будет интересно узнать:

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