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Крышу пятиэтажки на Котовского накрыли баннерами с рекламой шпикачек и кофе
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Крышу пятиэтажки на Котовского накрыли баннерами с рекламой шпикачек и кофе 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирцы заметили рекламные баннеры на крыше пятиэтажки на Котовского — этими полотнищами строители закрыли кровлю на время ремонта.
«На Котовского, 11 делают новый вид рекламы: на крыше. На кого рассчитано — не понятно. Ни текста, ни рисунков толком не видно», — написала в редакцию НГС очевидица.
Как пояснил член совета дома № 11 на Котовского Александр Кирьянов, баннеры с рекламой разместили строители, которые ремонтируют крышу. «Идёт капитальный ремонт, подрядчик накрывает этими баннерами кровлю на период осадков, чтобы не попасть, как говорится, на капитальный ремонт квартир верхних этажей», — сообщил мужчина.
В компании «Макс-Пол», которая занимается капитальным ремонтом кровли, корреспонденту НГС подтвердили, что рекламной нагрузки размещённые баннеры не несут. Работники просто уложили их на крышу, чтобы защитить её от осадков после снятия покрытия. Чтобы избежать разночтений, связанных с содержанием баннеров, сегодня в течение дня их закрасили.
Прошлой зимой из-за проблем с кровлей затопило три квартиры на пятом этаже этого дома.
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