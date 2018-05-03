Начнем с озеленения. Чем займется новая префектура в Тамбове

Тамбове создали новую общественную префектуру. Она будет работать в северной части города и объединит жилые дома, расположенные в микрорайоне «Уютный».

Молодой микрорайон

Её руководителем выбрана директор управляющей компании Ольга Андреева , которая обслуживает несколько многоквартирных домов микрорайона. В собрании участвовало более ста жителей, среди которых были старшие домов по улице Свободная и чётной стороне улицы Агапкина.

Как отметила заместитель главы администрации Тамбова Антонина Колодина, горожане неоднократно обращались с идеей создания префектуры:

«Здесь создан прекрасный жилой комплекс, и нужно помочь жителям выбрать советы домов, разобраться в вопросах работы управляющих компаний, не говоря уже о вопросах благоустройства, — отмечает она. — В этом поможет общественная префектура».

Ольга Андреева помимо того, что имеет опыт работы в жилищно-коммунальной сфере, ещё и сама живёт в этом микрорайоне, поэтому заинтересована в его развитии. Она отмечает, что Уютный — новый и молодой микрорайон, но проблем здесь предостаточно. Это и благоустройство огромной территории, и состояние дорог. По её мнению, чтобы ускорить решение этих вопросов, жителям нужно самим проявлять активность:

«Мне бы хотелось, чтобы больше людей интересовались жизнью микрорайона, — говорит она. — Мы хотим создать особый микроклимат, превратить его в настоящий городской оазис. С активными жителями мы уже стараемся привести территорию в порядок, высаживаем много цветов. Надеюсь, что с образованием общественной префектуры мы сможем сделать больше. Сделав что-то своими руками, люди будут бережней относиться к своему району.

Кстати, название префектуры тоже люди выбрали сами — они голосовали в интернете. В качестве возможных звучали варианты «Уютная» и «Современник». Победил первый вариант.

О планах

В первые дни мая Ольга Андреева планирует высадить в микрорайоне «Уютный» 100 катальп. Это очень яркие и цветущие декоративные деревья. В это же время состоится и первое собрание новой префектуры. К этому же сроку будет сформирован реестр основных проблем микрорайона:

«Среди вопросов, которые нужно решить, в первую очередь стоит выделить озеленение. У нас просто катастрофическая нехватка деревьев, — говорит префект. — Также волнуют проблемы разбитых в ходе строительства тротуаров и дорог, отсутствие освещения во дворах, некачественная уборка территорий. Немало вопросов и к состоянию самих новостроек, многие из которых буквально за год-два дошли до того, что теперь требуют серьёзного ремонта. А всё — из-за халатности коммунальных служб», — сказала Ольга Андреева.

Напомним, что первую общественную префектуру в нашем городе создали в прошлом году. Пилотной площадкой стал микрорайон «Лётка». У общественного органа есть полномочия контролировать работы в микрорайоне.

«Сегодня очевиден запрос на распространение этого опыта по всему городу, — добавляет Антонина Колодина. — То есть нам поступает много звонков, мы общаемся с горожанами, и они спрашивают, что такое префектура, как её создать? Иными словами, люди уже наслышаны о тех делах, которые проводятся сегодня в «Лётке», в «Олимпийской» и «Центральной» префектурах. Они тоже хотят иметь у себя такую площадку, чтобы получить возможность для оперативного решения проблем».

В плане префектуры должны появиться во всех микрорайонах Тамбова, а потом и в районах области. Но в их организации есть серьёзная проблема — кадровая. Префектура должна иметь общественное представительство, а в составе должны быть активисты от каждого дома, улицы. Это должны быть опытные и активные люди, а найти их не всегда легко.