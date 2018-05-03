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Алексей Сорокин — Путину: «Отметим активность болельщиков из США»
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Алексей Сорокин — Путину: «Отметим активность болельщиков из США» 

Спорт-Экспресс 37 минут назад
Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира Алексей Сорокин на заседании наблюдательного совета под председательством президента России Владимира Путина рассказал о ходе продажи билетов.
— Продажи билетов идут успешно, — сказал Сорокин. — Уже продано 2 миллиона 374 тысячи билетов, это 89 процентов от того, что подлежало продаже. 46 процентов раскуплено российскими болельщиками. 54 — зарубежными. Лидеры в этом плане — США, Бразилия, Колумбия, Мексика, Аргентина. Особо отметим активность США и Китая, чьи сборные не отобрались на турнир. В США куплено свыше 80 тысяч билетов. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)​
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