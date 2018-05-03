Маркировать всё. Кто заплатит за борьбу с контрафактом?

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке с 1 декабря 2019 года, составило и опубликовало на официальном сайте правительство РФ. В него вошли табачная продукция, одежда, включая трикотажные блузки, пальто и полупальто, постельное, туалетное и кухонное бельё, духи и туалетная вода, фотоаппаратура, а также шины и пневматические покрышки, отмечает «Газета.ру» . Уточняется, что главной целью введения маркировки станет борьба с контрафактными товарами на рынке.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН объяснил, как повлияет на цену товаров обязательная маркировка.

«Разумеется, что маркировка приведёт к повышению цен, но, если это будут товары изначально дорогие, то подорожание будет незаметным. Причём, это заставит производителей приобретать специальное оборудование для маркировки, его обсуживать, вводить дополнительные технологические процессы, а это немалые деньги. И для малых производителей эти затраты могут быть вовсе неподъёмны, что тоже скажется на малом и среднем бизнесе. Я лично расстроен тем, что такое решение принято без консультации с представителями отраслей. И многие отрасли, как мне известно, считают, что их продукция в этом не нуждается, но их будут к маркировке принуждать», — рассказал глава Союза потребителей РФ.

Эффективность такой меры в борьбе с контрафактом тоже вызывает сомнение у специалиста.

«Это борьба с контрабандой. Что касается контрафактной продукции, разбирать ситуацию будут только тогда, когда правообладатель заявит, что его продукция маркирована несоответствующим товарным знаком. Что касается защиты потребителей от товаров ненадлежащего качества, то тут маркировка ничего не даёт», — заявил Пётр Щелищ

Эксперт: Официальные данные о контрафактных сигаретах сильно занижены

Если маркировка ряда товаров из списка кабмина стала нововведением, то табачная продукция уже давно была готова к такому повороту. Как рассказал НСН главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв, эксперимент по маркировке сигарет начался в России в середине января этого года и уже показал неплохие результаты. Однако решить проблему криминализации табачного рынка полностью, по его словам, эта мера не поможет.

«Первые результаты эксперимента с табаком позитивны: это не очень обременительно и для бизнеса, и для торговли. Возможно, что это одна из причин, по которой список товаров решили расширить. Надо сказать, что эта мера помогает выявить контрафакт, но не сильно. В легальной рознице уже не получится торговать нелегальным продуктом, но на параллельную торговлю через интернет, например, маркировка никак не влияет. Теперь просто сильнее барьер между легальным и теневым секторами», — пояснил Королёв.

Момент для эффективных мер по очистке рынка от нелегальной продукции, по мнению эксперта, упущен.

Белоруссия, Армения, «Если бы в это были вовлечены хотя бы производители всех стран ЕАЭС Казахстан , это бы уже сильно помогло. Но этого не было сделано, и маркировка, это, конечно, хорошо, но она не решает проблему криминализации рынка. К сожалению, уже упущены, скорее всего, все возможности, поскольку основная причина — это высокий акциз на табак, то есть слишком привлекательная рентабельность для любых криминальных вариантов. А с 1 июля акциз ещё повысят, то есть привлекательность для нелегалов на табачном рынке ещё вырастет», — заключил Королёв.

Напомним, что сейчас в России маркировка обязательная для меховых изделий. Летом начнётся эксперимент по маркировке драгоценностей, а с 2020 года и лекарств. В случае с экспериментом в табачной отрасли маркировка представляет собой код в формате DataMatrix, который наносится на пачку и содержит всю информацию о товаре: дату и место выпуска, наименование и другие подробности.