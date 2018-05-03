Мир захватывают политики-недоучки

Лидер армянской оппозиции, претендующий на кресло премьера, Никол Пашинян не имеет диплома о высшем образовании. Он был отчислен из университета на пятом курсе журфака, как он сам говорит, по политическим соображениям — из-за серии публикаций в прессе, хотя учился на «отлично». На днях Ереванский государственный университет опубликовал заявление, в котором выражается готовность спустя 23 года восстановить Пашиняна в качестве студента и «дипломировать согласно порядку».

Как отмечает в телеграм-канале Bunin & Co ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин , аккуратные политики со слишком гладкой карьерой стали надоедать немалой части общества — в этих условиях оказываются востребованными харизматические лидеры. По мнению эксперта, на этом фоне ценность формального диплома для них существенно снизилась по сравнению с самореализацией, которая, как показывает практика, возможна и без него — хотя и далеко не всегда, а лишь при наличии соответствующих личностных качеств. Макаркин упоминает несколько фамилий современных европейских политиков, которые не являются дипломированными специалистами, при этом такая тенденция все-таки не новая — история знает много случаев, когда успешную карьеру политика и бизнесмена делали люди, не имеющие не только профильного образования, но вообще никакого.

Global Look Press/imago stock&people

Себастьян Курц

гимназистом, активно участвовал в политической жизни, вступив в молодежное крыло Австрийской народной партии. В апреле 2011 года Курц был назначен на вновь созданную должность государственного секретаря по делам интеграции, в 2013 был избран членом парламента на всеобщих выборах, после чего получил должность главы МИД , так и не доучившись на историческом факультете. При этом, как отмечают эксперты, отсутствие диплома не помешало Курцу успешно проработать три года в качестве главы внешнеполитического ведомства, получив политические очки за реформу австрийской школы и энергичную работу с мигрантами из мусульманских стран.

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе — бывший зубной техник из Вены , в 90-х совмещавший частную практику с политикой, пытался получить историческое образование в университете, но оставил это дело.

Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Xinhua/Elena Aquila

Маттео Сальвини

Японией. Лидер итальянской партии «Лига Севера», один из кандидатов в премьер-министры после окончания лицея в 1992 году поступил на исторический факультет Миланского университета, но не завершил курс обучения. Это не помешало Маттео Сальвини в 2004–2006 годах состоять в комиссии Европарламента по культуре и образованию, а также в структурах по развитию связей Европарламента с Чили

Лидер партии «Пять звезд» Луиджи Ди Майо учился на инженерном факультете Неаполитанского университета, затем перевелся на юридический, основал ассоциацию студентов-юристов, вошёл в совет факультета и стал президентом Студенческого совета, но диплома о высшем образовании так и не получил.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Joel Goodman

Джереми Корбин

Лидер одной из двух ведущих политических партий Великобритании — Лейбористской — Джереми Корбин, которому местная пресса уже давно дала прозвище «Агент Кремля», поступил в Университет Северного Лондона, однако вскоре оставил учебу и продолжил деятельность в аппарате профсоюза работников швейной промышленности.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Richard Ellis

Скотт Уокер