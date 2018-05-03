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Премьер Испании прокомментировал заявление группировки ЭТА о самороспуске
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Премьер Испании прокомментировал заявление группировки ЭТА о самороспуске 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что объявление баскской террористической организации ЭТА о самороспуске не освобождает группировку от ответственности за совершенные преступления, сообщает телеканал RTVE.
"Чтобы ЭТА ни делала, (группировка) не найдет никаких лазеек, чтобы избежать наказания за свои преступления. ЭТА может объявить о самороспуске, но их преступления не исчезнут, как и попытки правосудия преследовать их и наказать", — заявил Рахой.
По словам испанского премьера, вся деятельность ЭТА была «громким и бесповоротным провалом».
"Послание Мариано Рахоя ясное и полное. Ничего, что ЭТА сказала бы или сделала не изменит антитеррористическую позицию правительства. Можно лишь применять закон, безнаказанности быть не может", — отметил в Twitter министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо.
В минувшую среду стало известно, что представители ЭТА объявили о роспуске своих структур и полном прекращении деятельности.
Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает «Родина и свобода») была основана 31 июля 1959 года. Ее жертвами за всю историю существования стали более 800 человек. В 2011 году ЭТА объявила «бессрочное и всеобщее перемирие». В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.
Подробнее о террористической группировке ЭТА читайте в справке РИА Новости>>
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