Сотни москвичей получили консультации Росреестра во всех округах столицы

25 апреля 2018 года специалисты Управления Росреестра по Москве провели консультации в рамках встреч префектов с жителями столицы в десяти административных округах. Кроме того, 18 апреля подобные консультации Росреестра прошли в рамках встреч глав управ Северного и Зеленоградского АО.

Наиболее часто жителей Москвы интересуют процедуры регистрации недвижимости и кадастрового учета. Варьируется тип объектов — квартиры в многоквартирных домах, земельные участки, дачные постройки, гаражи и машино-места. Также обращения поступают об исправлении допущенных технических ошибок в записях реестра, порядке изменения адресов, согласовании границ земельных участков под многоквартирными домами и другие.

Например, среди обратившихся в Северном округе консультация понадобилась пенсионеру, который в 2003 году объединил два земельных участка в один. Спустя 13 лет к нему поступили три налоговых уведомления: на объединенный и на два ранее существовавших участка. С учетом ситуации, специалист рекомендовал обратиться в Управление с просьбой устранить ошибку в записях реестра. Право собственности на отдельные земельные участки должно быть прекращено в связи с вновь возникшим правом на образованный участок. Направить заявление можно или через официальный сайт ведомства, или через МФЦ.

В Зеленоградском округе среди актуальных — вопросы межевания. Так, молодая пара планирует поставить на учет свой земельный участок. Но для проведения кадастровых работ необходимо согласование границ с соседями, которых найти не представляется возможным (участок заброшен). В таких случаях, может быть подано объявление в аккредитованное районное печатное издание. Если в течение месяца хозяин так и не находится, газета прикладывается к межевому плану и учитывается Росреестром в качестве согласования границ при регистрации.

В целом по всем округам Москвы заявителям были предоставлены исчерпывающие ответы, а в случаях более предметного рассмотрения вопросов, жители были приглашены на личный прием в территориальные отделы регистрации недвижимости.

Обратиться к должностным лицам столичного Росреестра можно без предварительной записи на регулярной основе в ходе встреч префектов и глав управ с населением каждую четвертую и третью среду месяца соответственно. Подробная информация о месте и времени проведения предстоящих консультаций размещается в окружных и районных СМИ, а также в разделе новостей на сайте Росреестра и в социальных сетях столичного Управления в Facebook и Twitter.