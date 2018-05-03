Полицейские в Красноярске присоединились к акции «Георгиевская ленточка»

Сотрудники полиции совместно с педагогами ко Дню Победы в Великой Отечественной войне провели для ребят мастер-класс по изготовлению брошей из георгиевских лент.

Сначала инспектор ПДН отдела полиции № 7 МУ МВД России «Красноярское» Татьяна Славина рассказала об истории георгиевской ленты и её символе. Узнали юные школьницы и о том, как ковалась Победа в годы войны, что для этого делали учащиеся школ, почти их ровесники. В течение урока вместе с учительницей и инспектором по делам несовершеннолетних маленькие рукодельницы изготовили броши, которые могут стать достойным украшением любой одежды на параде. В конце мероприятия шестиклассницы поинтересовались у организаторов, где можно приобрести ленты, чтобы сделать броши для всех членов семьи, чтобы пройти в колонне Бессмертного полка вместе со своими родными.

«Очень важно, чтобы вы, ребята, с детства понимали и ценили подвиг своих предков, которые порой ценой своей жизни, подарили нам мирное небо над головой и возможность учиться и творить», — отметила Татьяна Славина, заканчивая мероприятие.