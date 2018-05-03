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В Республике Алтай может появиться хранилище для археологических находок
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В Республике Алтай может появиться хранилище для археологических находок 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Республике Алтай находится около 30 тыс. памятников всех эпох. При этом большая часть материалов из археологических раскопок находится в музеях Санкт-Петербурга, Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Бийска и Томска. Причина тому — отсутствие собственных помещений. Так, в Национальном музее Горно-Алтайска на временном хранении находятся лишь 10 тыс. археологических предметов из раскопок памятников Алтая, и все они ожидают обработки и научной паспортизации.
«Правительство Республики Алтай направило письмо Председателю комитета по культуре Госдумы Федерального Собрания РФ Станиславу Говорухину, а также в Минкультуры РФ с сообщением о готовности исполнительной власти региона предоставить земельный участок с необходимыми коммуникациями и инфраструктурой для строительства археологического фондохранилища площадью 2 тыс. кв. м», — отмели в пресс-центре правительства региона.
При этом правительство республики намерено частично принять построенное фондохранилище на свой баланс, финансировать его содержание и оплату труда сотрудников. Власти уверены, что структура хранилища, специальное музейное оборудование, а также расширение штата сотрудников будут способствовать значительному улучшению обработки, хранения, консервации и реставрации находок.
Фото: пресс-служба правительства Республики Алтай.
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