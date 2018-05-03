В Республике Алтай может появиться хранилище для археологических находок

Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Бийска и Республике Алтай находится около 30 тыс. памятников всех эпох. При этом большая часть материалов из археологических раскопок находится в музеях Санкт-Петербурга Томска . Причина тому — отсутствие собственных помещений. Так, в Национальном музее Горно-Алтайска на временном хранении находятся лишь 10 тыс. археологических предметов из раскопок памятников Алтая , и все они ожидают обработки и научной паспортизации.

При этом правительство республики намерено частично принять построенное фондохранилище на свой баланс, финансировать его содержание и оплату труда сотрудников. Власти уверены, что структура хранилища, специальное музейное оборудование, а также расширение штата сотрудников будут способствовать значительному улучшению обработки, хранения, консервации и реставрации находок.

Фото: пресс-служба правительства Республики Алтай.