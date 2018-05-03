«Как жить дальше?» У белгородского фермера отбирают землю

В редакцию «АиФ-Черноземье» обратился фермер из Алексеевки Владимир Коваленко , который рассказал, как закулисные игры местных чиновников и владельцев сельхозугодий, у которых он уже несколько лет арендует землю, поставили его на грань разорения.

Без объяснения причин

После того, как прошлой осенью фермер засеял озимые поля элитной пшеницей, ему не продлили договор аренды этой земли без объяснения причин.

«Я фермер с 1992 года, занимаюсь выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур, — рассказывает Владимир Викторович. — На протяжении нескольких лет арендовал землю у местного колледжа в размере 284,2 гектара и у местного агрохозяйства, которое также выращивает зерновые и прочие сельскохозяйственные культуры, в размере 366,5 гектара. Также у меня 850 голов овец, 35 быков, стадо гусей. Мои поля всегда были ухожены, использовались по назначению, арендную плату за них я перечислял вовремя.

Договор аренды пролонгировал ежегодно. Вот и в июне 2017 года я обратился к директору местного колледжа с вопросом о заключении договора аренды земли на 2018 год. Директор сказала, что повода для беспокойства у меня нет, всё будет, как в предыдущие годы. Поэтому осенью того же года на площади 175 гектаров я посеял элитную озимую пшеницу. В начале 2018 года мне позвонила директор колледжа и сказала, что аренду земли на 2018 год мне не продлили, а причину объяснила так, что пришло указание от местных властей запретить давать нашему хозяйству землю в аренду. Тогда я поехал в агрохозяйство, где также получил отказ на продление договора аренды, и причину мне назвали ту же самую — указание местных властей».

Как дальше жить?

Далее фермер рассказывает, как обращался за разъяснениями к главе района, который сказал, что никакого письма он не подписывал, как общался с губернатором, который отправил фермера к начальнику департамента АПК, но его не оказалось на месте, а заместитель посоветовала ещё раз обратиться к главе района.

«И что мне теперь делать? — недоумевает фермер. — Ведь на 175 гектарах у меня посеяна элитная озимая пшеница, и затраты на её посев составили 1 млн 780 тыс. рублей, да ещё в долг на весенние полевые работы я приобрёл семена. А теперь земли у меня больше нет — как мне дальше работать? Где пасти скот? Как жить дальше? А ведь я помогал районному общественному фонду, перечислял благотворительные взносы в размере 1 млн 120 тыс. рублей для финансирования работ по строительству дорог и благоустройству Алексеевского района».

По обращению фермера Владимир Коваленко редакция «АиФ-Черноземье» направила официальный запрос в администрацию Алексеевского района, полученный официальный ответ будет опубликован.

Мнение эксперта

Депутат райсовета Белгородского района Александр Курчевский не первый год отстаивает интересы крестьянских и фермерских хозяйств в нашем регионе: