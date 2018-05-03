Александр Мордвинцев официально возглавил КСП Волгограда с 3 мая

Александр Мордвинцев сложил с себя полномочия депутата гордумы и с 3 мая приступил к работе в должности председателя Контрольно-счетной палаты Волгограда

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», так как до окончания действующего созыва депутатского корпуса гордумы осталось всего несколько месяцев, члены профильного комитета решили не избирать нового главу. Обязанности руководителя будет исполнять зампредседателя бюджетного комитета Михаил Девятов.

Напомним, 4 апреля депутаты поддержали заявление Владимира Гордина о досрочном сложении полномочий председателя КСП и одобрили назначение на эту должность Александра Мордвинцева — главу комитета гордумы по бюджету и налогам.