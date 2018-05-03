Ещё
Александр Мордвинцев официально возглавил КСП Волгограда с 3 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Александр Мордвинцев официально возглавил КСП Волгограда с 3 мая 

АиФ Волгоград 45 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Александр Мордвинцев сложил с себя полномочия депутата гордумы и с 3 мая приступил к работе в должности председателя Контрольно-счетной палаты Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», так как до окончания действующего созыва депутатского корпуса гордумы осталось всего несколько месяцев, члены профильного комитета решили не избирать нового главу. Обязанности руководителя будет исполнять зампредседателя бюджетного комитета Михаил Девятов.
Напомним, 4 апреля депутаты поддержали заявление Владимира Гордина о досрочном сложении полномочий председателя КСП и одобрили назначение на эту должность Александра Мордвинцева — главу комитета гордумы по бюджету и налогам.
АиФ Волгоград: последние новости
В трех районах Волгограда отключат горячую воду с 25 апреля В Волгограде состоится автопробег «Вахта Памяти. Сыны Великой победы» Стало известно, по какому маршруту проляжет крестный ход 9 мая в Волгограде
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США383
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы102
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе238
ЦБ резко повысил курс доллара74
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка130
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
01:59
Путин обойдется без кортежа
Политика Статьи
00:10
Фанаты дали совет Терешиной
Шоу-бизнес
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
Раскрыты подробности самоубийства Avicii
Шоу-бизнес
03:53
Названа худшая рок-группа в истории
Шоу-бизнес Другое
01:56
Врачи спасают ребенка Елены Воробей
Шоу-бизнес
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение