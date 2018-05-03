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«ФК Открытие» подал иск к «Открытие Холдингу» на $128,2 млн
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«ФК Открытие» подал иск к «Открытие Холдингу» на $128,2 млн 

Rambler News Service 47 минут назад
Банк «ФК Открытие» подал иск в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа —Югры о взыскании $128,2 млн с «Открытие Холдинга», следует из данных картотеки арбитражных дел.
«Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры… установил: публичное акционерное общество Банк «Финансовая корпорация Открытие» обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с исковым заявлением к акционерному обществу «Открытие Холдинг» о взыскании $128 218 393,37. Изучив исковое заявление и приложенные к нему документы, … Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры определил: 1. Принять исковое заявление к производству. 2. Возбудить производство по делу», — говорится в материалах дела.
В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, заявлено ООО «Аэробус».
На момент публикации в банке «ФК Открытие» и «Открытие Холдинге» не смогли пояснить RNS, в чем заключается суть иска.
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