Как они это придумали? Подборка самых трешевых названий екатеринбургских компаний

Герой детского мультфильма капитан Врунгель пел: «Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт». Это же правило можно отнести и к бизнесу, но названия екатеринбургских компаний иногда поражают.

Мы решили сделать подборку самых необычных, странных, трешевых и величественных названий компаний. По некоторым сразу видно, что хозяин заведения — человек с юмором, а другой — с манией величия.

Топонимических названий у нас много, от банальных ООО «Сортировка» до смешных, например, таких как ООО «Ну, держись, Уралмаш».

С этой же фирмой связана ещё одна, с нескромным названием «ЖБИ — центр мира». Жители этого района наверняка бы одобрили. Правда, эта компания уже прекратила свою деятельность.

Популярная фраза, которую используют, чтобы, так сказать, постебаться, — «Стильно. Модно. Молодёжно» — нашла своё место в юридическом названии. По данным сервиса «Контур. Фокус», так называется компания по доставке продуктов.

Нетривиальные названия выбирают себе и рекламные компании — чего стоит только ООО РА «Мания величия». Генеральным директором этого рекламного агентства является известная в Екатеринбурге пиарщица Валентина Гофенберг.

Под названием рекламного агентства ООО «Абсолютная власть» скрывается всем известное агентство Red Pepper. Юридически компания сменила название, но сотрудники объяснили, что властное имя они выбрали не случайно.

— Раньше был культовый сериал, который назывался «Абсолютная власть», там играл Стивен Фрай , — рассказали Е1.RU в компании Red Pepper. — В сериале шла речь про PR-агентство, и нам понравилось это название.

Ещё одно рекламное агентство удивляет и официальным названием, и фактическим. Агентство «WTF!?», что в «приличном» переводе на русский язык означает «Что за дела?», юридически называется ООО «Прощай, молодость». Руководитель агентства может дать объяснение и тому и другому.

— Это не совсем ругательство. В английском языке оно экспрессивное, а в русском мы его используем, когда не понимаем, что происходит, — рассказал руководитель агентства Антон Шульц. — У юридического названия «Прощай, молодость» есть смысл. Когда мы регистрировались, то у собственника и идеолога агентства, то есть у меня было тридцатилетие и было такое настроение. Клиенты и налоговая служба , когда видят наше название, улыбаются. У нас есть ещё одно название юридическое «Вне системы» — оно означает, что мы аполитичны: мы не оппозиционеры и не путинисты, мы вне системы.

В Екатеринбурге оказалось много людей, которые решили добавить в название своей компании «жёлтый» или «золотой». Как вам название ООО «Золотой дождь» или ООО «Золотой Остап»? А имя этой компании, которая занимается оптовой торговлей, напоминает название сериала — «Жёлтый замок — 1» и «Жёлтый замок — 2».

Вот ещё несколько интересных названий екатеринбургских компаний.

А вот нестандартные названия компаний, которые находятся не в Свердловской области , а за её пределами.

Если вы владелец компании с интересным названием (неважно, юридическим или фактическим) или просто знаете о такой, то напишите об этом нам на почту m.ignatova@corp. e1.ru.