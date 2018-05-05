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Создание временной инфраструктуры на стадионе «Лужники» в Москве завершат до 25 мая
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Создание временной инфраструктуры на стадионе «Лужники» в Москве завершат до 25 мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Все работы по сооружению объектов временной инфраструктуры к чемпионат мира по футболу на столичном стадионе «Лужники» завершат до 25 мая, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Сейчас мы активно занимаемся над созданием временной инфраструктуры, потому что для того, чтобы провести чемпионат мира, около 100 тысяч квадратных метров площадей на территории «Лужников» будет задействовано под временные сооружения, это и подвод электричества, и воды, и средств связи. Это колоссальная работа, мы должны ее завершить до 25 мая полностью», — сказал Хуснуллин.
По его словам, строительство на капитальных объектах спорта завершено в Москве раньше намеченных сроков.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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