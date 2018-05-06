Ещё
В Петербурге прошла генеральная репетиция парада Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге прошла генеральная репетиция парада Победы 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Генеральная репетиция парада Победы в Санкт-Петербурге прошла в воскресенье без инцидентов, передает корреспондент РИА Новости.
Утром перед началом репетиции было ограничено автомобильное движение по части Невского проспекта, прилегающего к Дворцовой площади.
Также частично перекрыли Дворцовую площадь, где выстроились парадные колонны участников мероприятия. Для некоторых петербуржцев такие ограничения стали неприятным «сюрпризом», из-за чего несколько спешивших горожан, по их словам, опоздали на работу.
Однако большинство оказавшихся на площади в день генеральной репетиции людей знали о мероприятии. Многие привели с собой детей и снимали марширующие колонны на мобильные телефоны.
Несмотря на ранний час и утреннюю прохладу, к 10 утра на Дворцовой площади было оживленно. Люди с нетерпением ждали начала репетиции, многие пришли на нее с праздничным настроением.
Особый восторг зрителей вызвало появление на Дворцовой площади механизированной колонны, в которой по брусчатке проехали более 90 образцов военной техники, включая бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А со стрелками-зенитчиками и БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С» и «Мста-Б», реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М» и зенитные ракетные комплексы С-400.
Гусеницы 20 единиц техники были оснащены асфальтоходными башмаками и гусеничными лентами с «резиновым ходом». Возглавил колонну бронемашин легендарный танк Т-34 с боевым знаменем.
Генеральная репетиция парада прошла без заминок и инцидентов, время ее проведения составило порядка часа.
Всего в военном параде в Петербурге примут участие около 4,5 тысячи военных, воспитанников суворовских и нахимовского военных училищ, курсантов вузов Минобороны, МЧС, МВД и войск Национальной гвардии. В парадном строю авиации будут задействованы 45 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолеты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолеты Ту-134, Ан-12, Ан-26, Ил-76, стратегический бомбардировщик Ту-95.
Понятно, почему Эрдоган не приедет на парад — он такое скоро увидит воочию у себя в стране #репетицияпарада pic.twitter.com/ztF5O53ee7
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 мая 2018 г.
РИА Новости: последние новости
Биография главы информагентства ANNA-News Марата Мусина Около 32 миллиардов долларов может заработать Турция на туристах Илон Маск откроет кондитерскую фабрику
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко получил «огромную пощечину режиму»93
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»210
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1153
Турция «пригрозила» США из-за С-40075
Россиян заставят страховать жилье56
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
03:00
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
00:39
Москва оказалась в центре грозы
Погода Новости Москвы
00:38
Турция «пригрозила» США из-за С-400
Оружие Армия
00:54
Российский космонавт показал исчезающую Луну
Наука и техника
00:39
«Миролюбивая» Северная Корея напомнила о себе США
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение