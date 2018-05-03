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ЦИК предложил назначить главу аппарата членом избиркома Севастополя
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ЦИК предложил назначить главу аппарата членом избиркома Севастополя 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российский Центризбирком после отставки главы севастопольского горизбиркома Александра Петухова рекомендовал назначить в состав этой комиссии руководителя аппарата ЦИК Сергея Даниленко, соответствующее постановление принято на заседании Центральной избирательной комиссии в четверг.
"Предложить губернатору города Севастополя назначить членом Севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Даниленко Сергея Андреевича, 1960 года рождения, образование высшее, руководителя аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", — говорится в постановлении ЦИК.
Принятый документ будет направлен губернатору Севастополя.
Ранее глава горизбиркома Петухов подал заявление об отставке и был досрочно освобожден от исполнения обязанностей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что отставка стала «единственно верным решением» в сложившейся ситуации.
На одном из заседаний ЦИК ранее Памфилова сообщила, что у ведомства есть целый ряд претензий к председателю избиркома Севастополя, ЦИК высказывал намерение проверить деятельность руководства городской комиссии.
По словам замглавы Центризбиркома Николая Булаева, проблемы возникли, в частности, из-за серьезных финансовых неувязок — не понятны принципы организации финансовой деятельности в этой комиссии. Кроме того, ЦИК обеспокоен достаточно серьезным оттоком членов участковых избирательных комиссий в городе, отметил он.
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