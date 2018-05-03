ЦИК предложил назначить главу аппарата членом избиркома Севастополя

"Предложить губернатору города Севастополя назначить членом Севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Даниленко Сергея Андреевича, 1960 года рождения, образование высшее, руководителя аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", — говорится в постановлении ЦИК.

Принятый документ будет направлен губернатору Севастополя.

Ранее глава горизбиркома Петухов подал заявление об отставке и был досрочно освобожден от исполнения обязанностей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что отставка стала «единственно верным решением» в сложившейся ситуации.

На одном из заседаний ЦИК ранее Памфилова сообщила, что у ведомства есть целый ряд претензий к председателю избиркома Севастополя, ЦИК высказывал намерение проверить деятельность руководства городской комиссии.

По словам замглавы Центризбиркома Николая Булаева, проблемы возникли, в частности, из-за серьезных финансовых неувязок — не понятны принципы организации финансовой деятельности в этой комиссии. Кроме того, ЦИК обеспокоен достаточно серьезным оттоком членов участковых избирательных комиссий в городе, отметил он.