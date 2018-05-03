Презентация книги «Все возвращается…» Виктора Косоурова прошла в Новосибирске

Книга включает в себя три части: расширенная историческая справка о родословной семьи автора, его работа на руководящих постах и общественная деятельность и рассказ о друзьях.

Отдельные главы были напечатаны в мартовском номере журнала «Сибирские огни» и вызвали большой интерес читателей. Одна из наиболее драматичных — «Новосибирские „октябристы“, или Мой уход из власти». Она рассказывает о непростом эпизоде в жизни Виктора Косоурова . Речь шла о необходимости заявить позицию новосибирского правительства относительно расстрела Белого дома (Верховного Совета РФ ) в октябре 1993 года. Губернатор области Виталий Муха , поддержанный Косоуровым, от имени правительства выступил на Законодательном собрании региона с протестом против этих действий. На следующее утро Президент России Борис Ельцин снял губернатора с должности. Виктор Косоуров, будучи заместителем председателя облисполкома, подал заявление на увольнение в знак солидарности, рискнув карьерой, но не поступившись принципами.

Воспоминания будут интересны многим новосибирцам, так как большая часть жизни автора была связана именно с нашим городом и многие исторические события, о которых идет речь в книге, знакомы горожанам.

В заключение своей книги Виктор Косоуров пишет: «Я горд, что за все время своей государственной службы и общественной деятельности мне не пришлось ни разу сподличать или оттереть кого-то в сторону… Я счастлив, что на своем жизненном пути мне удалось оказать помощь и содействие многим людям».