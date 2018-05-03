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Молдавия готова начать с Евросоюзом стратегический диалог по безопасности
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Молдавия готова начать с Евросоюзом стратегический диалог по безопасности 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Молдавия подтвердила в четверг по итогам переговоров в Брюсселе свою заинтересованность в начале стратегического диалога по вопросам безопасности с ЕС, говорится в заявлении после заседания совета ассоциации.
"Молдавия вновь заявила о своей заинтересованности начать стратегический диалог по вопросам безопасности с ЕС", — говорится в документе. Молдавская сторона также сообщила о своем участии в качестве наблюдателя в деятельности рабочей группы по защите данных и о своем расширенном сотрудничестве с профильными европейскими агентствами Frontex, Европолом и Евроюстом.
"Учитывая ситуацию в регионе, я высказался за укрепление двустороннего диалога, но также за большее сотрудничество в сфере безопасности с ЕС. Такое сотрудничество позволяет нам укреплять устойчивость как к внутренним, так и внешним угрозам", — заявил на итоговой пресс-конференции премьер Молдавии Павел Филип.
Совет ассоциации ранее также подтвердил обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества в области безопасности, в частности, «в противодействии гибридным угрозам и укреплении кибербезопасности».
ЕС выразил признательность Молдавии за участие в операциях по кризисному регулированию под руководством ЕС, а также готовность поддержать укрепление соответствующего институционального потенциала.
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