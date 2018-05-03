На озерах в парке «Кузьминки-Люблино» проснулись лягушки

В водоемах природной территории «Кузьминки-Люблино» проснулись озерные лягушки. Об этом рассказал главный специалист отдела экопросвещения и учёта животных Дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» Николай Шелуханов

— Это очень крупное земноводное — отдельные представители вида могут вырастать до 15 сантиметров, — отметил Шелуханов. — Большие лягушки могут нападать даже на мышат-полёвок. А ещё озёрная лягушка, в отличие от буро-серо-зелёной травяной, очень красива: ярко-зелёная, с жёлтой полоской вдоль позвоночника.

Наблюдать озёрных лягушек можно по берегам Верхнего и Нижнего Кузьминских прудов, Обводной канавки, с Горбатого мостика на Большом Кузьминском пруду. Лучше всего это делать с 12 до 17 часов, когда наиболее тёплая погода. (ак)