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На озерах в парке «Кузьминки-Люблино» проснулись лягушки
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На озерах в парке «Кузьминки-Люблино» проснулись лягушки 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В водоемах природной территории «Кузьминки-Люблино» проснулись озерные лягушки. Об этом рассказал главный специалист отдела экопросвещения и учёта животных Дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» Николай Шелуханов.
— Это очень крупное земноводное — отдельные представители вида могут вырастать до 15 сантиметров, — отметил Шелуханов. — Большие лягушки могут нападать даже на мышат-полёвок. А ещё озёрная лягушка, в отличие от буро-серо-зелёной травяной, очень красива: ярко-зелёная, с жёлтой полоской вдоль позвоночника.
Наблюдать озёрных лягушек можно по берегам Верхнего и Нижнего Кузьминских прудов, Обводной канавки, с Горбатого мостика на Большом Кузьминском пруду. Лучше всего это делать с 12 до 17 часов, когда наиболее тёплая погода. (ак)
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