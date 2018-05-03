Кремль не считает, что «Ренова» пытается решить свои проблемы, прикрываясь санкциями

СОЧИ , 3 мая. / ТАСС /. В Кремле считают некорректными рассуждения о том, что "Ренова" якобы пытается решить свои внутренние проблемы под предлогом необходимости помощи в условиях санкций США

"Не считаю корректной такую постановку вопроса, — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , отвечая на соответствующий вопрос. — Вы считаете, что «Ренова» пользуется ситуацией? «Ренова», которая подверглась таким незаконным санкциям?"

Представитель Кремля также не стал комментировать обращение группы «Ренова» Виктора Вексельберга в адрес правительства. Как сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, «Ренова» направила в кабмин список мер поддержки своих активов. В частности, «Ренова» просит рефинансирования в госбанках западных кредитов на €820 млн под залог 26,5% акций "Русала" без привязки к рыночной цене акций алюминиевой компании, «не отражающей их фундаментальную стоимость», а также помощи в рефинансировании кредитов и облигаций компаний группы на сумму до 300 млрд руб. (субсидирование ставок и госгарантии), если на эти компании распространят «вторичные санкции» и они не смогут обслуживать долги, сообщает газета.

"По-прежнему это тема правительства", — напомнил Песков, порекомендовав обратиться за комментарием в кабинет министров. «Эта тема прорабатывается именно в правительстве, никаких решений пока не принималось», — подчеркнул он.