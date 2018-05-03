Новый спорткомплекс открылся в подмосковной Коломне

"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Коломенский» велось в рамках губернаторской программы «50 ФОКов». Кроме спортивных занятий здесь будут проводиться соревнования, сеансы оздоровительного плавания для жителей, а также испытания комплекса ГТО", — уточняется в сообщении.

Чаша 25-метрового бассейна оборудована четырьмя дорожками. Для подготовки к занятиям «на воде» в комплексе оборудован и зал для сухого плавания.

Роман Терюшков. "Как и на других спортивных объектах «Подмосковья» в ФОКе «Коломенский» будет действовать программа «Добрый час» — выделенное время для бесплатных занятий социально незащищенных групп населения", — сообщил министр физической культуры и спорта Московской области

Новый спортивный комплекс в подмосковной Коломне