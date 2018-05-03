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Новый спорткомплекс открылся в подмосковной Коломне
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Новый спорткомплекс открылся в подмосковной Коломне 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Новый спортивный комплекс с бассейном и тренажерным залом отрылся в подмосковной Коломне, сообщает региональный Минспорт.
"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Коломенский» велось в рамках губернаторской программы «50 ФОКов». Кроме спортивных занятий здесь будут проводиться соревнования, сеансы оздоровительного плавания для жителей, а также испытания комплекса ГТО", — уточняется в сообщении.
Чаша 25-метрового бассейна оборудована четырьмя дорожками. Для подготовки к занятиям «на воде» в комплексе оборудован и зал для сухого плавания.
"Как и на других спортивных объектах «Подмосковья» в ФОКе «Коломенский» будет действовать программа «Добрый час» — выделенное время для бесплатных занятий социально незащищенных групп населения", — сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
Новый спортивный комплекс в подмосковной Коломне
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