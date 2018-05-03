Москва онлайн и TVoя Москва покажут, как коммуникации способствуют бизнесу

5 мая в 12:00 в ЦДК в рамках конкурса «TVоя Москва» состоится лекция по теме — «Как коммуникации способствуют становлению бизнеса?». Прочитает ее генеральный директор телекоммуникационной компании Игорь Жижикин

Слушатели узнают: как завоевать насыщенные и сложные рынки? Что такое выход нового бизнеса в высококонкурентную отрасль; как коммуникации, pr, реклама и маркетинг помогают достижению бизнес-целей; почему информационная открытость бизнеса является сильным конкурентным преимуществом и как управление информацией позволяет капитализировать бизнес.