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Москва онлайн и TVoя Москва покажут, как коммуникации способствуют бизнесу
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Москва онлайн и TVoя Москва покажут, как коммуникации способствуют бизнесу 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
5 мая в 12:00 в ЦДК в рамках конкурса «TVоя Москва» состоится лекция по теме — «Как коммуникации способствуют становлению бизнеса?». Прочитает ее генеральный директор телекоммуникационной компании Игорь Жижикин.
Слушатели узнают: как завоевать насыщенные и сложные рынки? Что такое выход нового бизнеса в высококонкурентную отрасль; как коммуникации, pr, реклама и маркетинг помогают достижению бизнес-целей; почему информационная открытость бизнеса является сильным конкурентным преимуществом и как управление информацией позволяет капитализировать бизнес.
Смотрите 12 мая в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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