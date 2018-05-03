Зараженные хризантемы из Италии уничтожили на складе в Подмосковье

На складе в подмосковном Краснознаменске обнаружили зараженные белой ржавчиной хризантемы из Италии , в связи с чем продукция была уничтожена, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям.

Наличие возбудителя болезни растений хризантем подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Белой ржавчиной хризантем поражаются в основном листья, реже — стебли. Заболевание проявляется в виде небольших бледно-желтых пятен, как на верхней, так и на нижней стороне листа. Сильно пораженные листья, как правило, преждевременно отмирают, и растения выглядят, как обожженные. Больные листья часто закручиваются книзу, в результате чего габитус (сложение) растений изменяется.

Возбудитель белой ржавчины хризантем, как все ржавчинные грибы, является высокоспециализированным паразитом.