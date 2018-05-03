Зараженные хризантемы из Италии уничтожили на складе в Подмосковье 

На складе в подмосковном Краснознаменске обнаружили зараженные белой ржавчиной хризантемы из Италии, в связи с чем продукция была уничтожена, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ (складе временного хранения — ред.) ЗАО «ОСТ-Терминал» (Краснознаменск, Московская область — ред.), при досмотре цветов хризантемы одноголовой, происхождением Италия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза — *белая ржавчина хризантем (Puccinia horiana Henn)», — говорится в сообщении.
Наличие возбудителя болезни растений хризантем подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).
Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.
Белой ржавчиной хризантем поражаются в основном листья, реже — стебли. Заболевание проявляется в виде небольших бледно-желтых пятен, как на верхней, так и на нижней стороне листа. Сильно пораженные листья, как правило, преждевременно отмирают, и растения выглядят, как обожженные. Больные листья часто закручиваются книзу, в результате чего габитус (сложение) растений изменяется.
Возбудитель белой ржавчины хризантем, как все ржавчинные грибы, является высокоспециализированным паразитом.