Вешняковцы почтили память ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы

Около памятного знака «Ликвидаторам последствий Чернобыльской катастрофы — жителям Вешняков», расположенного в зоне отдыха у «Прудов „Радуга“, состоялся окружной митинг памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

В мероприятии приняли участие представители отделений РОО „Союз „Чернобыль“ районов Вешняки, Косино-Ухтомский и других.

Митинг открыл председатель окружного координационного совета ВАО РОО союз “ Чернобыль Москва » Анатолий Беляев, после этого слово было передано ликвидаторам катастрофы, случившейся на четвёртом блоке Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.

Собравшимся напомнили, что памятный камень был установлен территории парка 26 апреля 2011 года по указанию Любови Круговой, бывшей тогда руководителем отделения организации «Союз „Чернобыль“.

После возложения цветов к мемориалу участники окружного мероприятия отправились на городской митинг, проходивший на Митинском кладбище, где похоронено более тридцати пожарных, тушивших четвёртый энергоблок.