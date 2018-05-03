Майору полиции, оставившей умирать жертву насилия, грозит 5 лет

Орле бывшая сотрудница полиции, не предотвратившая убийство женщины, предстанет перед судом по обвинению в халатности.

По данным следствия, обвиняемая Наталья Башкатова 17 ноября 2016 года она не приняла должных мер по пресечению угроз убийством и не доставила в отдел полиции местного жителя Андрея Бочкова , который в этот же этот же день избил ногами свою гражданскую жену Яну Савчук , умершую наутро в реанимации.

Как писал «Ридус» , в день трагедии, после череды длившихся уже долгое время скандалов, девушка потребовала, чтобы Бочков забрал из ее квартиры все вещи, вернул ключи и больше никогда не появлялся. Мужчина на это заявил, что что сделал там ремонт и поэтому никуда не уедет. В итоге Яна решила вызвать на помощь полицию. Обстановка накалялась, пара переругивалась при сотрудниках правоохранительных органов , девушка хотела написать заявление по факту угрозы расправиться с ней. Но в итоге полиция уехала, оставив женщину один на один с разъяренным мужчиной.

Примерно час Яну доставили в больницу с тяжелыми травмами, где вскоре она скончалась. Выяснилось, что Бочков забил девушку ногами прямо на улице. Вокруг были люди, но никто из прохожих за не вступился.

Уже после смерти Яны родственники обнаружили у нее в телефоне аудиофайл, который привел их в шок. Это оказался отрывок разговора женщины с полицейскими, который она незаметно записала на диктофон. На записи слышно, как сотрудница правоохранительных органов объясняет Анне, что по ее вызову наряд больше не приедет и заявление у нее принимать не будет.

— Девушка, если что-то случится, вы выедете?

— Конечно. Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте, — «успокоила» сотрудница полиции перепуганную женщину.

Как выяснилось, этой сотрудницей была майор полиции, участковый Наталья Башкатова. Через несколько дней после трагедии Башкатову уволили из органов. Против нее было возбуждено уголовное дело, по которому ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Любопытно, что в 2014 году Наталья Башкатова победила во внутреннем конкурсе УМВД России по Орловской области «Лучший по профессии» в номинации среди участковых, отмечает портал Орелград.ru.

Однако это, конечно же, не единственный случай, когда равнодушие наших полицейских приводит к необратимым последствиям.

Так, в декабре прошлого года в подмосковном Серпухове супруг Маргариты Грачевой Дмитрий встретил жену из детского сада, куда она только что отвела двоих сыновей, и предложил подвезти до работы. Однако вместо этого он привез ее в лес и начал пытать: отрубал и дробил топором ей пальцы на руках, а после отрубил кисти рук.

В какой-то момент одумавшись, Дмитрий отвез жену в больницу и сдался полиции. В течение длившейся всю ночь сложнейшей операции врачам удалось пришить девушке левую кисть, но правую спасти не удалось. Ее мать рассказала, что Дмитрий очень сильно ревновал жену и подозревал ее в изменах. Причем он уже вывозил девушку в лес, где угрожал ее зарезать. За месяц до инцидента Маргарита написала об этом участковому. Однако сотрудник полиции позвонил злоумышленнику и «ограничился внушением через телефон». После трагического случая он был уволен.