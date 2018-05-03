«Подобные свалки угрожают национальной безопасности»: уральцы борются с УГМК из-за опасных отходов

«Когда проверили, волосы стали дыбом»

Конфликт вокруг «Утилиса» тянется с прошлого года: общественники утверждают, что под видом отходов третьего класса опасности (умеренно опасные вещества) на полигон свозят отходы второго (высокоопасные вещества) или даже первого (чрезвычайно опасные вещества) класса.

Основным поставщиком промышленных отходов на полигон «Утилис» является Уральская горно-металлургическая компания . Эко-активисты получили информацию, что отходы УГМК на «Утилисе» не соответствуют нормам.

«Мы решили для себя понять: может быть, там ничего страшного нет. Мы совершили административное правонарушение: в вечернее время зашли на территорию с подветренной стороны, взяли пробы. Когда проверили, волосы стали дыбом», — вспоминает член рабочей группы, общественник Игорь Латкин.

Независимая лаборатория подтвердила, что содержание мышьяка в воде превысило норму в 770 тысяч раз. Латкин отказался называть лабораторию, опасаясь давления со стороны УГМК. И пояснил: «Я имел разговоры с лабораториями в Свердловской области , но, когда речь заходила об отходах УГМК, все поднимали лапки и говорили: „Мы с этим связываться не будем“. Боятся, потому что из одной кормушки все кормятся».

Член экспертного совета комитета природных ресурсов и экологии Госдумы Павел Сухонин пояснил корреспонденту «ФедералПресс» , что он охотно верит результатам лабораторных исследований относительно превышения нормативов.

«Охотно верю [в превышение нормативов]. Это сливы через дождевые стоки полигона через почвенные воды идут в реки и озера. Это вполне может быть, никакого противоречия тут не вижу», — прокомментировал он ситуацию корреспонденту «ФедералПресс».

По его словам, подобные свалки угрожают национальной безопасности. «Попадание мышьяка или любого другого яда в воду можно квалифицировать как отравление источников питьевой воды. Извините, это уже терроризм. Но почему-то никто из чиновников не хочет этого признавать. А какие меры предупреждения причинения вреда вы сделали? А никаких. Потому что мусорный бизнес — очень выгодный сектор», — говорит эколог.

По словам депутата Новоуральской городской думы Максима Сергеева, «УГМК на протяжении последних нескольких лет является главным поставщиком отходов, из-за которых загорелся сыр-бор. Кто, как не Козицын, в курсе происходящего? Если получится получить поддержку и содействие УГМК, возможно, проблема решится быстрее и кардинальнее».

Начальник управления общественных связей УГМК Алексей Свалов отказался комментировать корреспонденту «ФедералПресс» ситуацию по телефону и попросил отправить письменный запрос. Получить комментарий УГМК на запрос, отправленный еще 11 апреля, не удалось. 3 мая «ФедералПресс» вновь обратилось за комментарием в пресс-службу компании, оперативно прокомментировать ситуацию там вновь не смогли и пообещали сделать это после 9 мая.

Тем временем новоуральцы направили коллективное обращение в надзорные ведомства с требованием выяснить, какого класса отходы утилизируются на полигоне «Утилис» и какую опасность они представляют для населения.

«Народ обеспокоен информацией о том, что отходы, которые свозятся на полигон, крайне ядовитые. Предполагается первая категория опасности. Народ хочет понимать правомочность завоза этих отходов на территорию округа и предполагает, что этот крайне опасный отход может уйти в землю, попасть в грунтовые воды, выйти в речку Нейва и водоемы», — рассказал корреспонденту «ФедералПресс» первый замглавы администрации Новоуральска , председатель рабочей группы Вадим Хатипов.

«Если там загорится, это будет катастрофа»

«Утилис» предоставил городской администрации информацию об отходах, которые он принимает. Согласно лицензии, выданной в прошлом году департаментом Росприроднадзора по УрФО, компания имеет право на сбор и размещение отходов III-IV класса опасности. По словам Хатипова, наиболее подозрительны отходы производства олеума и серной кислоты, обезвоженный мышьякосодержащий остаток и отходы очистки оборудования для производства серной кислоты.

«Задача рабочей группы — подумать, каким образом можно подтвердить класс опасности. Если они соответствуют третьему классу опасности, оснований для их исключения из списка [разрешенных к ввозу отходов] нет. Если же эти или какие-то другие отходы уже первого или второго класса опасности, на что не распространяется лицензия «Утилиса», то уже будут основания», — объясняет он.

По мнению экспертов, класс опасности отходов доказать очень сложно, потому что не отслеживается путь отходов от завода на полигон, а это значит, что на бумагах может быть написано что угодно. «Отходы даже первого класса можно запросто ввезти под видом третьего, но доказать это очень сложно», — говорит Сухонин.

Во-вторых, продолжает эксперт, на самом полигоне происходят всевозможные химические реакции различных отходов, а потому сложно выяснить, что было завезено изначально. Наибольшей опасностью при этом является пожар, из-за которого вредные испарения попадут в воздух.

«В теле свалки температура от 60 до 72 градусов. Температура возгорания промасленной ветоши, которую туда могут свозить, — 37 градусов. Если там загорится, вот тогда это будет катастрофа. На ближайших десяти километрах в округе я не завидую никому», — говорит он.

«Полигон должен работать нормативно или должен быть ликвидирован»

Жители города ждут от УГМК оперативных действий, опасаясь повторения ситуации в подмосковном Волоколамске : там несколько десятков детей отравились после выброса ядовитых газов с местной свалки, хотя власти долгое время заверяли в ее безопасности. На самом деле, московские чиновники просто скрывали, что вредные выбросы превышают в несколько раз нормативы.

Известно, что с гендиректором УГМК Андреем Козициным встретился мэр Новоуральска Александр Баранов и попытался договориться с главным медником Урала ускорить процесс решения вопроса со свалкой.

«Документов никаких нет, но устно он заверил руководство города вот в чем: если суд признает нарушения и незаконность действий «Утилиса», то после принятия решения УГМК перестанет завозить туда отходы. Если суда не будет или он ничего не признает, то Козицын пообещал начиная с 2019 года прекратить завоз отходов», — заявил депутат Новоуральской городской думы Максим Сергеев корреспонденту «ФедералПресс».

По сведениям инсайдеров, полигон уже посетил представитель УГМК, который «остался крайне недоволен увиденным». Сейчас на полигоне в общую яму сбрасывают как промышленные отходы, так и городской снег, а это все приводит к тому, что смоченные отходы попадают в грунтовые воды.

«Есть регламент обращения с опасными отходами: они должны храниться в отдельно стоящих зданиях с кирпичной кладкой, должен быть пол бетонированный, обеспечено кислотно-щелочное непроникновение. Самое главное, что все отходы не должны смешиваться друг с другом. Сейчас отходы сваливаются бульдозерами в яму все вместе. Захоронения отходов по технологии вообще быть не должно, может быть только складирование на 11 месяцев. Ребята работают на авось. Это как запустить неумного школьника в химическую лабораторию. Он все сольет в одну банку и еще поставит на кипятильник. Именно это сейчас и происходит, потому что все регламенты писаны кровью. Сейчас идут необратимые реакции, превышение в 770 тысяч раз — не что иное, как результат халатного отношения», — излагает Латкин суть претензий.

Министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов подтвердил корреспонденту «ФедералПресс», что держит ситуацию на контроле. «Полигон должен работать нормативно или должен быть рекультивирован», — заявил глава ведомства. При этом он воздержался от оценки деятельности «Утилиса». «Мы исходим из того, что есть жалобы населения на работу этого полигона», — сказал министр.

Проверку полигона уже провело ФМБА — бывший санэпиднадзор. «Обнаружили кадмий, свинец, мышьяк и так далее. „Утилис“ говорит, что не доказана связь нарушений и ухудшения экологического состояния, учащением детских заболеваний центральной нервной системы. Но тут в принципе связь доказать невозможно, поэтому, если мы будем говорить, что связь не доказана и поэтому все хорошо, это будет демагогия», — сообщил Максим Сергеев. По его данным, ФМБА уже обратилось в суд с требованием привлечь «Утилис» к административной ответственности.

Департамент Росприроднадзора по УрФО провел внеплановую документарную проверку на «Утилисе» еще осенью, но только после запроса «ФедералПресс» были официально озвучены ее результаты. Ответы получили и мэрия, и прокуратура , и инициативная группа жителей Новоуральска. Оказалось, что во время инспекции было найдено пять нарушений федерального законодательства.

В частности, «Утилис» обязали разработать программу мониторинга влияния полигона на воздух, поверхностные и подземные воды и почву. «В ней должно быть указано, какие скважины для мониторинга предстоит сделать, кто будет выполнять работу, какие анализы проводить и так далее», — рассказал пресс-секретарь департамента Вячеслав Анипченко корреспонденту «ФедералПресс». Документ фирма должна составить до конца этого года.

Остальные предписания непосредственно касаются состояния полигона: так, на нем нашли захоронения строительных и промышленных отходов III-IV класса опасности, что приводит к загрязнению почв. Окончательно устранить эти нарушения «Утилис» сможет не раньше следующего года. При этом Росприроднадзор не пояснил корреспонденту «ФедералПресс» потребуют ли они закрыть полигон, сказал, что оштрафуют точно. По статье КоАП о нарушении экологических и санитарно-эпидемиологических требований максимальный штраф для должностных лиц составляет 30 тысяч рублей, для юридических лиц — 250 тысяч.

«Рекультивировать по закону должен сам «Утилис»

«Во время дождя стоки промывают полигон, и вещества уходят в почву. Легко рассчитать, на какое расстояние от полигона за столько лет это пятно распространилось. В любом случае ущерб природной среде уже состоялся. В Гражданском кодексе есть статья 1065 — «Предупреждение причинения вреда». В этой статье дословно записано, что в случае, если существует угроза причинения вреда в будущем, деятельность хозяйственного субъекта может быть приостановлена или прекращена. А может и не быть. У нас все решает человеческий фактор, который имеет склонность к коррупционной составляющей», — рассуждает член экспертного совета комитета природных ресурсов и экологии Госдумы Павел Сухонин.

По оценке Сухонина, создание дренажной канавы, куда бы собирались стоки с полигона, и системы их очистки, стоит около 40 млн рублей. «Как говорил Карл Маркс , капитал ради 15% прибыли пойдет на любое преступление. Даже средненькая свалочка дает в день 2-3 млн рублей прибыли. Зачем вкладывать сорок миллионов, если и так хорошо? Вот когда прижмут, тогда и деваться будет некуда», — считает эксперт.

Внутри рабочей группы развернулась дискуссия по поводу дальнейшей судьбы полигона. Кто-то считает, что полигон нужно однозначно закрывать, кто-то считает, что его закрывать нельзя. Кроме УГМК там ведет хранение отходов и УЭХК — градообразующее предприятие Новоуральска. Если полигон будет закрыт, у комбината возникнут проблемы.

Депутат областного заксобрания Владимир Никитин сомневается, что свалку необходимо переносить. Представитель УЭХК в рабочей группе Андрей Наливайко отказался от комментариев. А Игорь Латкин считает, что «нельзя сравнивать здоровье 80 тысяч человек и коммерческие интересы комбината, это несоизмеримые вещи». По его мнению, свалка нужна, но она не должна быть на территории города.

В настоящее время администрация Новоуральска уже направила «Утилису» письмо с предложением расторгнуть договор аренды.

«До 31 мая «Утилис» должен либо подтвердить согласие, либо отказаться, тогда, видимо, придется подавать в суд. Проблема в том, что «Утилис» зарегистрировал свалку как объект недвижимости, поэтому с изъятием возникли сложности. Рекультивировать по закону должен сам «Утилис», если он откажется, то можно будет добиваться этого через суд либо искать подрядчика, а потом взыскивать с «Утилиса» потраченные деньги», — резюмировал Максим Сергеев.

Использованы кадры из видео с Ok.Ru