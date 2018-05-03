Мацейчук утверждает, что прибыл в Россию по приглашению телеканала

«Как обычно, меня пригласили российские телеканалы. Они отправили приглашение в посольство Российской Федерации в Познани. Я оформил визу и прилетел в Москву. На следующий день после прилёта я должен был выступать в одной из ваших передач. Я получил визу от посольства Российской Федерации в Познани, как всегда на три месяца двукратную».

Мацейчук утверждает, что ФМС применила к нему пп. 14 ч. 1 ст. 27 Н 114 ФЗ. Ему сообщили, что ранее он не выехал из России в положенный срок и теперь лишён права посещать страну в течение 30 лет. Журналист намерен обжаловать запрет, но при этом заявил, что не собирается пытаться въехать в Россию.

«Хочу подчеркнуть, что никогда не нарушал срок пребывания в России. По этой статье может быть запрет на въезд на 10 лет, а не на 30. Я буду, конечно, обжаловать это решение. Я думал, раз меня приглашают телеканалы, значит, я нужен. Но сейчас мне показали, что я не совсем нужен. Я не буду стараться возвращаться в Россию. Для меня эта тема закрыта. Я хотел и раньше уехать из России. Я не знаю, какая тема была у той передачи, на которую меня пригласили. Бывает, мне вообще не сообщают, какая тема эфира. Я узнаю уже на месте, за несколько минут до эфира».