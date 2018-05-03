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Мацейчук утверждает, что прибыл в Россию по приглашению телеканала
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Мацейчук утверждает, что прибыл в Россию по приглашению телеканала 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
В интервью «Говорит Москва» Томаш Мацейчук рассказал, что российские СМИ прислали официальный запрос в посольство РФ в Познани, на основании которого ему и выдали трёх месячную визу.
«Как обычно, меня пригласили российские телеканалы. Они отправили приглашение в посольство Российской Федерации в Познани. Я оформил визу и прилетел в Москву. На следующий день после прилёта я должен был выступать в одной из ваших передач. Я получил визу от посольства Российской Федерации в Познани, как всегда на три месяца двукратную».
Мацейчук утверждает, что ФМС применила к нему пп. 14 ч. 1 ст. 27 Н 114 ФЗ. Ему сообщили, что ранее он не выехал из России в положенный срок и теперь лишён права посещать страну в течение 30 лет. Журналист намерен обжаловать запрет, но при этом заявил, что не собирается пытаться въехать в Россию.
«Хочу подчеркнуть, что никогда не нарушал срок пребывания в России. По этой статье может быть запрет на въезд на 10 лет, а не на 30. Я буду, конечно, обжаловать это решение. Я думал, раз меня приглашают телеканалы, значит, я нужен. Но сейчас мне показали, что я не совсем нужен. Я не буду стараться возвращаться в Россию. Для меня эта тема закрыта. Я хотел и раньше уехать из России. Я не знаю, какая тема была у той передачи, на которую меня пригласили. Бывает, мне вообще не сообщают, какая тема эфира. Я узнаю уже на месте, за несколько минут до эфира».
Польский журналист известен как участник различных телевизионных политических ток-шоу. В феврале этого года в его квартире в Подмосковье были проведены обыски по факту публикации в соцсетях видеоролика экстремистского содержания. Суд в Мытищах оштрафовал Мацейчука на 5 тысяч рублей. Как утверждает сам журналист, решения о высылке его из России суд не принимал, и после разбирательства он покинул страну добровольно.
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