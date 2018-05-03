Федор Конюхов рассказал, что бы делал на Марсе

Легендарный российский путешественник Федор Конюхов осмотрел весь земной шар вдоль и поперек. Исследователь признался, что покорил бы и другие планеты.

Как признался пилигрим, если бы он полетел на Красную планету, то совершил бы там восхождение на самую высокую гору.

«На Земном шаре Эверест самая высокая гора, а на Марсе самая высокая гора — Олимп. Выше 21 километра», — сказал он в интервью телеканалу «МИР» . «Если бы я полетел, я бы взошел на эту гору. Жизни не хватает, она быстро пролетает. Что такое 66 лет? Ничего. У меня такое ощущение, что я живу уже лет 300. Моя жена написала даже книгу — 300 лет и 3 года жизни со мной», — добавил он.

Наомним, Федор Конюхов совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, побывал на всех высочайших вершинах света, на Южном и Северном полюсах… И на этом 66-летний исследователь останавливаться не собирается. В планах у Конюхова — погружение на дно Марианской впадины, полет в стратосферу на гигантском шаре и облет вокруг света на планере, который будет питаться за счет солнечной энергии.

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