На Марсе обнаружили часть статуи древней воительницы

Контуры античной египетской женской статуи замечены на поверхности Красной планеты. Является ли это доказательством инопланетной цивилизации, живущей на Марсе?

Возможно, как предполагают некоторые уфологи, в прошлом на Марсе существовала древняя армия. Доказательством этого является снимок, сделанный марсоходом Curiosity. На нем прослеживается верхняя часть воина.

Джо Уайт , автор канала ArtAlienTV — MARS ZOO на Youtube, разместил снимок рядом с комментарием относительно фигурки, изображающей древнюю амазонку или египетскую королеву. Это, по сути, выглядит как резная статуя женщины в шлеме.

На лбу есть даже логотип. Многие его аспекты делают его похожим на египетскую мумию. Однако есть достаточно простое объяснение куска этой породы, напоминающей египетскую королеву.

Это явление распространено в сегодняшнем изолированном мире, и оно называется парейдолией. Это причуда человеческого разума, где он ищет скрытый смысл во многих бессмысленных вещах. Таким образом, узлы в ветке дерева могут напомнить нам лицо. Радио с ручками и дисплеем между ними можно принять за голову робота.

Некоторые черты лица показывают, что эта скальная форма на Красной планете — интересная находка. Благодаря превосходной технологии, которой мы обладаем, на чистом изображении нет намеков на женское лицо.

Однако, если у вас есть дикое и плодотворное воображение, и вы немного размываете снимок, на нем действительно можно различить женщину в шлеме.