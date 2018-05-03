Орловские коровы с господдержкой перестали доиться

Не рыночная крынкаВ новейшей истории Орловской области еще не было года, когда бы выросло поголовье молочных коров. В 2008 году в области насчитывалось 61,3 тысячи коров. За 10 лет поголовье сократилось до 41 тысячи животных. В облдепартаменте сельского хозяйства говорят, что основной причиной в прошедшие годы была выбраковка скота из-за лейкоза и других заболеваний. Как свидетельствует Росстат , поголовье в хозяйствах граждан на 1 января 2018 года составило 8,8 тысячи коров. За прошедший год оно сократилось на 900 животных, то есть более чем на 10 процентов. При этом общее поголовье КРС немного возросло — за счет крупных предприятий. Агрофирмы закупают бычков для производства мяса, и к молочной отрасли это отношения не имеет. — В конце прошлого года негативную тенденцию удалось остановить, — считает региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Лыкин. — Так, с октября 2017 года поголовье молочных коров выросло примерно на тысячу. Но ожидали большего. Планы были вынуждены корректировать на ходу, в основном из-за скудных возможностей бюджета. Выполняя поручение региональных властей, аудиторы КСП оценили эффективность реализации подпрограммы развития молочного скотоводства. — Объем проверенных нами средств превысил 112 миллионов рублей, из которых более 78 поступили из федерального центра, — сообщил председатель КСП Иван Левин . — В результате были установлены нарушения примерно на 16,5 миллиона. Так, неэффективное использование бюджетных средств составило 2,5 миллиона. Примечательно, что вся эта сумма поступила из казны области. Нарушения порядка субсидирования потянули почти на девять миллионов рублей. В ряде случаев чиновники неверно рассчитали размеры субсидий, и это привело к переплате. По итогам проверки селянам придется вернуть в казну, в основном федеральную, пять миллионов рублей. Получив господдержку, почти треть производителей молока снизили показателиВ правительстве к данным отнеслись спокойно. Проверку для того и назначили, чтобы выявить недостатки. Хотя материалы все же направили в прокуратуру . Власти уже начали «перезагрузку», подправили порядок расчета размеров субсидий. Перспективы чиновники оценивают позитивно. И прошлогодними результатами удовлетворены. — Продуктивность в организациях составила 5151 килограмм на одну корову, что на 336 килограммов выше уровня 2016 года, — сообщил глава облдепартамента сельского хозяйства Сергей Борзенков. Объем производства молока в хозяйствах всех категорий составил 172,4 тысячи тонн. Из них 110,6 произвели организации, 47,1 тысячи — ЛПХ, а остальное — крестьянские (фермерские) хозяйства. Однако аудиторы отметили, что примерно треть получателей господдержки за минувший год, наоборот, снизили показатели, в том числе по надоям. Программа предусматривала больший объем — 187,3 тысячи тонн. Плановый показатель не достигнут. Пошли на снижениеСпециалисты АПК знают, что на производство влияют многие факторы. Например, заготовка кормов зависит от погоды. Программа предусматривает возможные риски, но итоговая статистика их не учитывает. Впрочем, проверка все равно выявила немало «узких мест» и поставила ряд вопросов, на которые еще предстоит найти ответы. По данным Росстата, производство молока в Орловской области в хозяйствах всех категорий за последние три года снизилось на 19,2 тысячи тонн, или на 10 процентов. В 2015 году было произведено 191,6 тысячи тонн. А ведь именно тогда и стартовала программа поддержки молочного скотоводства. Ее авторы уверяли, что регион постепенно выйдет на уровень производства 240 тысяч тонн молока в год. — Получив господдержку, 12 сельхозорганизаций, или 29 процентов получателей субсидий, снизили надои, — продолжает Иван Левин. — Так, одно из предприятий в 2017 году получило субсидии в размере 5,9 миллиона рублей. За год оно снизило надои молока с 6796 до 5649 килограммов на одну корову. Другое хозяйство получило свыше 3,3 миллиона бюджетных рублей, но снизило надои на 433 килограмма. Субсидии выделяют на различные цели. Например, на закупку маточного поголовья, что в перспективе должно привести к росту производства. Кроме того, власти платят селянам за то, что они продают молоко. Низкие закупочные цены уже много лет делают производство нерентабельным. Агрофирмы решают проблему путем строительства собственных перерабатывающих цехов. Но владельцу ЛПХ такое не под силу. Из бюджета и тем и другим возмещают часть затрат на каждый килограмм реализованного или отгруженного на собственную переработку молока. В отличие от производства объем реализации молока пусть и медленно, но растет. — Но при этом меры господдержки владельцам ЛПХ на приобретение КРС не способствовали увеличению поголовья коров, — уточняет Иван Левин. — Следовательно, выделенные на это средства областного бюджета были израсходованы неэффективно. На что тратят?Отрасль полна парадоксов. Бюджетные расходы растут, но поголовье снижается. При этом растут объемы реализации и выручки. Так эффективна программа или нет? В облправительстве считают, что без нее результат был бы гораздо хуже. Все-таки вливаются солидные финансовые средства, и это кого-то удерживает на селе, а кого-то туда и привлекает. К тому же казенные деньги идут на модернизацию. — За прошедший год в этой отрасли было введено 1675 высокотехнологичных ското-мест при плане 1200 ското-мест, — уточняет Евгений Лыкин. — Также было закуплено 659 голов высокопродуктивного племенного молодняка КРС молочного направления. Это свидетельствует о действенности механизма господдержки. Другое дело, что хозяйства по-разному используют субсидии. Поэтому одни наращивают производство, а другие его снижают. Например, фермеры иногда тратят деньги вовсе не на те цели, на которые их получили. В этом случае чиновники подают на них в суд и обычно добиваются возврата выданных средств. К слову, на днях департамент сельского хозяйства объявил о старте конкурсных отборов на предоставление грантов. Они предназначены для поддержки начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм и материально-технической базы сельхозкооперативов. Средства будут выделены в рамках той же большой программы развития АПК. Надои растут не за счет укрупнения стада, а благодаря интенсификации производстваВ Воронежской области поддержка оказывается хозяйствам — за исключением личных подсобных — по нескольким направлениям. Во-первых, можно получить субсидию на повышение продуктивности стада — из бюджета возместят часть затрат на килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего (козьего) молока. Во-вторых, таким производителям доступны субсидии на покрытие части расходов, связанных с содержанием маточного поголовья КРС и покупкой племенного молодняка. В-третьих, из бюджета готовы компенсировать определенную долю затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам агрострахования в сфере растениеводства и животноводства. До 2018 года аграриям возмещали также часть прямых понесенных затрат на создание и модернизацию молочных ферм, приобретение техники и оборудования. Теперь в минсельхозе разработали проект нового постановления о выделении субсидий из федерального бюджета — на создание и (или) модернизацию объектов АПК. Как сообщили «РГ» в департаменте аграрной политики Воронежской области, регион помогает сельхозпроизводителям с уплатой процентов по инвестиционным кредитам, полученным до 1 января 2017 года. Субсидии предоставляются по «живой» очереди — в порядке регистрации заявлений от организаций. — Потребность в таких субсидиях на развитие молочного скотоводства на 2018 год превышает лимит бюджетных ассигнований, — отметили в департаменте. — Наряду с минсельхозом мы направили в адрес премьер-министра РФ заявки о выделении региону дополнительного лимита финансирования из резервного фонда правительства страны. Это позволило бы устранить имеющийся дефицит средств федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на обслуживание инвесткредитов, взятых для развития молочного скотоводства. На господдержку молочного животноводства за 2015-2017 годы в регионе потратили свыше 6,4 миллиарда рублей. Если учитывать еще и поступления из федеральной казны, то только в прошлом году в отрасль АПК в регионе направили более восьми миллиардов бюджетных средств, треть из них пошла именно на «молочку». Приоритет был отдан крупным холдингам, способным реализовывать масштабные инвестиционные проекты создания высокотехнологичных комплексов. Так, основными получателями финансовой поддержки в 2017-м стали ООО «ЭкоНиваАгро», ГК «Молвест» и «Агротех-Гарант», УК ООО «Дон-Агро» и глава, пожалуй, самого мощного в регионе К (Ф) Х Александр Князев. Результатом стал рост количественных и качественных показателей производства молока. По итогам 2018 года в Воронежской области ожидают увеличения валовых надоев на сельскохозяйственных предприятиях как минимум на 30 тысяч тонн. С одной коровы планируется получить в среднем 6800 килограммов молока. Любопытно, что такая динамика достигается не за счет укрупнения общего стада, а благодаря интенсификации производства. Молочное поголовье в регионе на начало 2018 года было таким же, как и в 2015-м (461,5 тысячи голов). За это время произошло перераспределение животных между разными категориями хозяйств. У населения коров и коз стало меньше, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельхозорганизациях — больше. В прошлом году 70 процентов от общего объема реализованного молока в области (28 тысяч тонн) обеспечили именно фермеры. Кстати

В Воронежской области производят 360 килограммов молока на душу населения при физиологической норме потребления 328 кило в год. Таким образом, формально регион полностью покрывает свои потребности в этом продукте и поставляет его на рынки других субъектов Федерации. Правда, особенности логистики таковы, что на деле местные перерабатывающие предприятия порой вынуждены закупать молоко за пределами домашнего региона. Некоторые воронежские производители, в свою очередь, отвозят сырье на заводы соседей по Черноземью.